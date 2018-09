Deklarata e Ramës për rastin ‘Xhisiela’, Paloka: Prapë nuk zhgënjeu!

Kreu i grupit parlamentar të PD-së Edi Paloka ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama lidhur me denoncimin e oficerit të policisë Emiljano Nuhu për ngjarjen në Fushë-Krujë.

Përmes një statusi në “Facebook” Paloka thekson se Rama dje nuk zhgënjeu, pasi pranoi që vajza, Xhisiela Maloku, e cila denoncoi djalin e deputeti të PS-së, po ridhunohej.

Po ashtu Paloka tha se kreu i qeverisë kërcënoi policin si dhe sulmoi opozitën. Mes të tjerash Paloka ironizoi edhe udhëtimin e Ramës me “Air Albania”.

“Ja pra dhe legeni kryeminister foli dje.

Prape nuk zhgenjeu !

Pranoi se vajza eshte dhunuar kur deklaroi se ate po “e ridhunojne” dhe…

Kercenoi se nuk do ti ndahet kemba kembes “horrit” , nenkomisarit te policise qe denoncoi perdhunimin .

Sulmoi “derrat”; opoziten dhe median qe denoncojne faktin se perdhunuesi me mbrojtjen e “rilindjes”, vazhdon te bredh i lire .

Sot

Nga Rinasi, prane Fushe-Krujes, mori charterin e tij, nga postoi dhe video per shetitjen e rradhes ne Stamboll. Ne video, bashke me Ramen, duken disa familjare me vajzat e tyre adoleshente…

Felliqesire!”, shkruan Paloka.