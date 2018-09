Bllokohen gjatë baticës, policia shpëton dy peshkatarë në Velipojë

Ndërhyrja e Policisë ka bërë të munudr shpëtimin e dy peshkatarëve që kishin mbetur të bllokuar për shkak të baticës në ujrat në zonën fshatit Rrjoll të Shkodrës

Ja njoftimi i plotë i policisë:

Policia e Shkodrës dhe FNSH Shkodër shpëtojnë dy peshkatarë të cilët kishin mbetur të izoluar për shkak të baticës.

Policia e Shkodrës në bashkëpunim me skuadrës speciale të emergjencave në FNSH Shkodër , pas marrjes së njoftimit se dy peshkatarë kishin mbetur të izoluar në një urë druri në në fshatin Rrjoll në Velipojë që lidh lagunën e Vilunit me Rjollin, menjëherë kanë shkuar në ndihmë të tyre.

Shtetasit B.T. 58 vjeç, dhe Gj.Z. 56 vjeç, banues në Shkodër, kishin shkuar me varkë për të peshkuar dhe kishin hipur në një urë druri të prishur . Për shkak të baticës varka është larguar nga vendi dhe peshkatarët kanë mbetur të izoluar në urën e drurit.

Falë ndërhyrjes së forcave të policisë të D. V. P. Shkodër, DRKM dhe veçanërisht skuadrës speciale të emergjencave në FNSH Shkodër u është dhënë ndihma e duhur ku rreth orës 23:50 janë nxjerr në breg pa probleme të cilët kanë falënderuar Policinë për ardhjen në ndihmë në kohë.