Berisha zbardh komunikimet: Mesazhet e Ramës me anëtarët të grupit të gjobave në Shkodër

Sali Berisha ka publikuar të dhëna te cilat sipas tij, permbajne informacionet e komunikimeve telefonike të kryeministrit Edi Rama me Behar Bajrin, një nga anëtarët e grupit kriminal të Shkodrës, pjesëtarë të të cilit u arrestuan se fundi nga policia. Sipas Berishës, bisedat zhvillohen për mbrojtjen e Safet Bajrit në mediat pro qeveritare, i cili rezulton si një nga personat më të kërkuar në Belgjikë.

Postimi i plotë i ish-kryeministrit Berisha së bashku me denoncimet e punonjësve të policisë:

Denoncohen komunikimet telefonike te Rames me Behar Bajrin, emerimet qe bente me urdher te Beharit si dhe mbrojtja qe i bente ai me mediat e tij Safet Bajrit!

Ketu me poshte keni vetem disa nga statuset e publikuara sipas mesazheve te qytetarit dixhital! db

– 13 nentor 2017: Pershendetje Dr Berisha. Me urdher te Behar Bajrit po emrohet cdo drejtor apo prefekt cdo punojs policet ne shkoder. Sepse Edi Rama eshte i detyruar ta bej kete si shperblim per votat qe ka marr nga kjo familje kriminelesh! Operacioni fshesa ne adminsitraten publike ndihet ne shume drejtori te Shkodres. Largimet masive nga puna jane reflektuar dhe ne Konfederaten e Sindikates ne Shkoder, duke qene se jane dhjetra punonjes qe kerkojne mbeshtetje ligjore per tu rikthyer ne pune apo fituar demshperblim. Ndersa vihet re se shume persona jane punesuar ne administrate pa asnje kontrate, c’ka i nxjerr zbuluar nga mbrojtja ligjore. Punesimet partiake dhe largimet po ne kete forme , kane bere qe per 27 vite ne Shqiperi te mos kemi nje administrate profesioniste por adminstrata jone te jete e mbushur me militante te cilet nuk i pergjigjen nevojave te qytetareve. Pu. Nga ana tjeter jane me dhjetra rastet e paraqitura ne Gjykaten Administrative per largim te padrejte nga puna, ndersa ajo qe dihet eshte se sa here ka nderrim pushtetesh administrata eshte e para e frikesuar per vendin e punes. Largimet ne te shumten e rasteve jane pa asnje motivacion, ndresa hera -heres perdoret si argument ristrukturimi i drejtorive. Me te prekurat deri me tani jane jane institucione qe me pare ishin en varesi te LSI, dhe tashme qe “tepsia” i ka ikur nga duart, e njejta gje ndodh me te punesuarit nen siglen e kesaj force politike. Largimet jane tek DSHP, ne posten Shqiptare dega Shkoder, AKU, hipoteke etj. Anonim ju lutem…!#

– 21 Korrik 2018: Te uroj shendet dhe jet sa me te gjat doktor Berisha.un jam nje punonjes policie i forces operacionale ne qarkut Shkoder. dua te bej nje pyetje kryeministrit te vendit , se kush esht nje person me emrin Braqe nga Shkodra qe komunikon dhe per cfar komunikojn bashk. Para se ta thot kryeministri po ta tregoj un se kush esht kry person , i cili quhet Behar Bajri djali i xhaxhait Safet Bajrit , nje shtetas qe ka aktivitet kriminal ne fushen e trafiqeve nderkombetar te lendeve narkotike. E gjith policia e Shkodres e di per automjetet e blinduara qe leviz i armatosur ky person dhe lidhjet e tija. mjafton te verifikohen keto targa a korespondojn me automjetet e blinduara qe kan ne perdorim. po ju dergoj dhe llojet e blindave qe levizin dhe si ndalon njeri. Audi targa AA006GN. Audi targa AA623GI. Benc mercedes Sh7330D.ju lutem publikoji te pakten te ken kujdes komunitet dhe te ruajn veten se shteti sguxon me ju afruar.ju faleminderit

– 1 gusht 2018: Denoncohet mbrojtja qe Rama u bene miqeve te tij Bajri!

gazetari Artan Hoxha qe me porosi te Edvinit interviston dhe shfajson kriminelin me te kerkuar ne Mbreterine e Belgjikes Safet Bajrin.

Lexoni e oficerit dixhital!

Mirmama zoti Berisha, un qe po te shkuaj jam punonjes policie ne drejtorin e qarkut Shkoder. Marr shkas te te shkruaj per te ven ne dijeni opinionin publik,ku para 2 ditesh u transmetua ne televizione krimineli Safet Bajri ku bente rolin e nje viktime. Po te tregoj fillimin e kesaj genjeshtre te madhe qe e realizoj deputeti Luan Harusha ne bashkepunim me gazetarin Artan Hoxha I cili me pa pergjeshmeri dhe pa ndershmeri e viktimizoi killerin vrases ,perdhunuesin e te mitarave ,trafikantin e lendeve narkotike,gjob venesin ku ka zoptuar toka me dhune dhe me presione ne plazhin e Velipojes dhe me pas ju a ka leshuar te tjerve per ti manaxhuar.

Nga fillimi intervistes dhe gjer ne fund ishte komplet genjeshter, gazetari Artan Hoxha me pa turpsin me te madhe e quajti njeri viktim , e beri person pa shtepi dhe pa prona pa automjete, un po te dergoj nje foto te bencit te blinduar te shtetasit Safet Bajti te cilit I ka kushtuar 120 mije euro ku e ka blere para 3 muajve, gazetari invistigativ gjoja Artan Hoxha mundet ta verifikoje kujt I perket ky benc I blinduar dhe full 100% xhama te zinj,I cili leviz gjith diten ne rruget e qytetit Shkoder ta dijn gazetari Artan Hoxha se ne vitin 2002 shtetasi Safet Bajri ne bashkepunim me shtetasin Behar Bajrin kan pordhunuar me dhune 2 vajza te mitura njera ne moshen 12 dhe tjetra 13 vjece, duke I marrur ne momentin sa kan dalur nga shkolla duke I transportuar ne livade dhe me pas I kan mbajtur 1 jave neper hotele te mbyllura, ku esht dashtur nderhyja me shuma te medha parash per ti dorzur tek prinderit keto vajza. Fisi I bajreve lozin rol kryesor ne partin Socialiste ne qarkun e Shkodres jan krahu I djath I deputetit Luan Harusha. Jan te pa prekshem me vjen keq qe gazetar te tille behen pale me kirmet e poshtersit e kriminelave vetem per shoë televiziv.te falenderoj doktor Berisha.