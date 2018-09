Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka pershendetur mardhënjet e shkëlqyera të PD me SHBA pas një takimi lamtumire me Donald Lu dhe një takimi mirseardhje me Zv/Ambasadoren Leyla Moses-Ones.

Ja shenimi i plotë në Tëiter i kreut të PD Basha:

Takim lamtumire me ambasadorin Donald Lu dhe mirëseardhje me zv. Ambasadoren Leyla Moses-Ones. PD krenare për miqësinë dhe bashkëpunimin me SHBA, partnerin strategjik të Shqipërisë dhe kombit shqiptar.