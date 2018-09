Avioni me emrin e Lasgush Poradecit, reagon vajza e poetit

Pak ditë më parë nisi fluturimin avioni “Air Albania” i cili kishte si destinacion Stambollin, dhe që mbante emrin e shkrimtarit të shquar Lasgush Poradeci.

Emri i avionit ‘Lasgush Poradeci’ nxiti mjaft polemika dhe debate në rrjetet sociale dhe për këtë ka reaguar dhe vetë vajza e poetit, Maria.

Në një postim në rrjetet sociale, ajo shprehet: “Më shumë se sa gënjeshtra që i ka këmbët e shkurtra është zilia që e ka gjuhën e gjatë. I ka pickuar gjarpri në vend të lik, zoti kryeministër me emrin e Lasgushit, të gjithë ziliqarët e këtij vendi. Ata që nuk gëzohen dhe afirmojnë llafe të kota, as nuk e njohin Lasgushin. Po ata që afirmojnë a konfirmojnë dot? Llapaqenër që jeni mësuar vetëm me gjëra të ndyra dhe me sherre, vetëm shani sepse gjërat e bukura ja u helmojnë mendjen. Le të pëllcasin Zoti kryeministër”.