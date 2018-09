Avionët e së ardhmes, me “dritare” që do t’iu japin pasagjerëve pamje panoramike të qiellit

Qe prej kohës kur është shpikur aeroplani, njerëzit kanë “luftuar” për një ulëse afër dritares. Por, së shpejti, kjo s’do të ndodh më.

“The Center for Process Innovation”, një kompani britanike, është duke krijuar të ardhmen e udhëtimit ajror.

Këta aeroplanë të së ardhmes janë pa dritare, sepse e gjithë pjesa e përparme e avionit do të përbëhet nga ekrane. I gjithë aeroplani do të jetë i mbuluar në ekrane OLED me prekje.

Kjo do të bëjë që të gjithë në aeroplanë të kenë një dritare virtuale. Brenda 10-15 vitesh, këta aeroplanë do të bëhen realitet.

Ekranet do të jenë të lidhura me kamera të vendosura gjithandej jashtë aeroplanit, duke bërë që ekranet të shfaqin në kohë reale pamjen jashtë aeroplanit.

Me anë të kësaj teknologjie, pasagjerëve do t’ju duket sikur janë duke udhëtuar në qiell të hapur në një avion “kabriolet”.