Artan Hoxha “plas” të radhës”: Këta janë oficerët e vërtetë të policisë

Të tjera detaje ka dhënë sot Artan Hoxha, në lidhje me nënkomisarin e arratisur, Emiljano Nuhu, teksa për vëllanë e tij thotë se është pjesë e bandës së Laert Haxhiut, të shumëkërkuarit lushnjar të akuzuar si autor i masakrës së Lushnjes.

Mirëpo, krahas publikimeve të Hoxhës, një prej komentuesve e ka akuzuar se është gazetari ai që sulmon oficerët e policisë.

Komentuesi shkruan:

Gazetar që sulmon oficerë policie dhe i lëpihet kryeministrit për një udhëtim falas në Stamboll. Mjerë ne ku jetojmë! Po ministri brendshëm anëtar i kujt bande është? E ke publikuar ndonjëherë Geron ( Agron Xhafën ) kështu me foto ?”.

Por, nuk ka vonuar përgjigja e gazetarit Hoxha, i cili ka zbuluar kush janë sipas tij oficerët e vërtetë të policisë.

Sipas Hoxhës:

Oficer policie eshte Erzen Brecani dhe Osman Levanaku qe jane perballe gjithe jeten me krimin, i kane hedh ne rruge e perballen cdo dite me Edi Ramen e Rilindjen dhe nuk ikin per azil politik si ata spurdhjaket tuaj qe mbyllin deren e guzhines me dryn dhe shesin trimeri ne facebook”.