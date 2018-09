Gazetari tregon mesazhin e rëndë që mori para se të hynte në transmetim live

Gazetari Artan Hoxha, ka treguar në 45 minuta, një nga mesazhet kërcënuese që ka marrë pak minuta para se të hynte në studio ne transmetim live ne lidhje me deshmine e oficerit te policise Emiljano Nuhu.

Gazetari Hoxha ka thënë se: Mua një nga mesazhet që më erdhi sot ishte para se të hyja në emision: Ty do të të fusim plumbin në gojë.

Kjo është fryma që ka krijuar kjo klasë politike, këto dallavere të ndyra politike.

Hoxha theksoi se kjo ndodh ne nje kohe kur ne kater muajt e fundit, ish kryeministri Sali Berisha ka bere te pakten gjashte statuse ne adrese te tij.

Hoxha tha se ka denoncuar me dhjetera banda dhe se nuk ka arme qe ta mbaje me vete per tu mbrojtur.

Gazetari theksoi se nuk do te beje as denoncim ne polici dhe ne prokurori pasi sic tha, ne te kaluaren ka denoncuar dhe nuke shte zgjidhur asgje.