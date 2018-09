Arrestohen ish-drejtori dhe juristi i spitalit Rajonal në Berat

Policia e Beratit ka arrestuar shtetasin Idlir Frasheri, ish Drejtor i Spitalit Rajonal Berat, dhe shtetasin Alfred Lulaj, jurist i Spitalit Rajonal Berat.

Të dy këta persona kanë bërë blerje të mallrave mjekësore (antibiotike) në kundërshtim me ligjin. dhe më pas për të justifikuar veprimtarinë e paligjshme të tyre kanë futur në dosjet e blerjeve një kërkesë gjoja sikur mjekët e spitalit kërkonin ilaçe.

Njoftimi i Policisë:

Ne kuader te nje procedimi penal te vitit 2018 jane ndaluar shtetasit Idlir Frasheri , ish Drejtor i Spitalit Rajonal Berat, i dyshuar për veprën penale te “Shperdorimi i detyres ne bashkepunim” dhe te “Falsifikimi i dokumentave i kryer ne bashkepunim” te parashikuar nga nenet 248/25 dhe 186/3 te Kodit Penal.

Dhe shtetasi Alfred Lulaj, jurist i Spitalit Rajonal Berat, i dyshuar për veprën penale te “Shperdorimi i detyres ne bashkepunim” dhe te “Falsifikimi i dokumentave i kryer ne bashkepunim” te parashikuar nga nenet 248/25 dhe 186/3 te Kodit Penal.

Keta shtetas kane bere blerje te mallrave mjekesore (antibiotike) ne kundershtim me ligjin. Me pas per te justifikuar veprimtarine e paligjshme te tyre kane futur ne dosjet e blerjeve nje kerkese gjoja sikur mjeket e spitalit kerkonin ilace.

Hetimet vazhdojne pasi do te verifikohen te gjitha procedurat ne lidhje me menyren se si kane dale medikamentet mjekesore nga Farmacia e Spitalit te Beratit.