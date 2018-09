Arrestimi i të fortit të Shkodrës Safet Bajri, Fatmir Xhafaj njofton konferencën e policisë

Ministri i Brendshem Fatmir Xhafaj me ane te nje postimi ne twitter ka reaguar ne lidhje me aksionin e zhvilluar te premten ne Tirane ku eshte vene ne pranga personazhi i njohur i krimit ne Shkoder, Safet Bajri.

Xhafaj ne postimin e tij ka bere me dije edhe oren kur policia do te flase para medias diten e sotme ne lidhje me kete operacion. Postimi i Xhafajt:

Operacioni “Forca e Ligjit” goditje ndëshkuese njëkohësisht në Shkodër, Tiranë dhe Roterdam (Holandë), me disa të arrestuar për një nga grupet kriminale më të rrezikshëm në veri të vendit.

Detajet në Konferencë për media, sot në 10.00, në Policinë e Shtetit.

Një tjetër super-aksion policor në kuadër të Operacionit “Forca e Ligjit” nga ana e Task Forcës Speciale Qendrore së Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me Prokurorinë e Krimeve të Rënda.