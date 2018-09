Alarmojnë shkencëtarët: Toka shumë shpejt do të ndalojë së rrotulluari

Njerëzimi do të zhvendoset dhe do të jetojë në Mars. Miliarderi Elon Musk ka bërë publike planet e kompanisë se tij “SpaceX” për të dërguar njerëzit në planetin e kuq, e ndjekur me shpejtësi nga “Boeing”, e cila gjithashtu ka bërë të qarta planet se do të nisë rrugëtimin drejt Marsit.

Por ata nuk janë të vetmit, organizata gjermane “Mars One” është e bindur se do të zhvendost atje gjithashtu, kishte raportuar “CNN”.

“Ne do të shkojmë të jetojmë në Mars më 2027” – kishte thënë drejtori i kësaj kompanie, në një intervistë për gjigantin amerikan.

Planet e tija ambicioze do të ngrenë një koloni afatgjate në Mars, e ndikuar kjo edhe nga shkatërrimi dhe degradimi i planetit Tokë.

“Nga një mision ai do të bëhet një vendbanim i përhershëm”, ka thënë Lansdorp.