ALARMI/ Për 4 vjet do zhduken 75 milionë vende pune

Më shumë se gjysma e të gjitha detyrave që u përkasin vendeve të punës, do të kryhen nga makinat deri në vitin 2025.

Kjo është sipas Forumit Ekonomik Botëror, i cili parashikon që robotët do të vrasin 75 milionë vende pune në mbarë botën deri në vitin 2022.

Një organizatë jo fitim prurëse e Zvicrës gjithashtu pretendon se 133 milion vende të reja pune do të krijohen nga makinat në atë kohë.

Njerëzit do të duhet të rindërtojnë aftësitë për tu përshattur me ‘zhvendosjen sizmike’ në mënyrën se si punojmë me robotë, shkruan DailyMail.

Hulumtimi parashikon që robotët të zëvendësojnë me shpejtësi njerëzit në sektorin e kontabilitetit, menaxhimit të klientit, industrisë, postës dhe sekretarisë.

Punët që kërkojnë ‘aftësi njerëzore’ si shitjet, marketingu dhe shërbimi ndaj klientit duhet të shohin rritje të kërkesës ndërkohë, së bashku me e-commerce dhe mediat sociale.

Një sfidë e madhe do të jetë për të riorganizuar punëtorët, të cilët vetë do të jenë të shtyrë për të përmirësuar aftësitë sidomos në fushat e “kreativitetit, të menduarit kritik dhe bindjes”, zbuloi studimi./lajmifundit.al