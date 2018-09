Aktori shqiptar bëhet baba për herë të parë

Aktori shqiptar Visjan Ukcenaj është bërë baba për herë të parë.

Vetëm pak minuta më parë ai publikoi foton e ëmbël të djalit të porsalindur, ndërsa shpreh lumturinë që ndjen për ardhjen në jetë të tij.

“Mbrëmë Jona solli në jetë djalin tonë. Zoti na bekoi me një Engjëll. Jam i lumtur që e ndaj dhe me ju Gëzimin më të madh të jetës. Këtë gëzim që asnjë prind nuk mund ta përshkruaj me fjalë. Këtë gëzim që i jep kuptim jetës”, shprehet aktori.

Visjan Ukcenaj dhe regjisorja Jona Xhelilaj ndanë gëzimin më të madh që vjen pas një historie dashurie 7-vjeçare, vetëm dy muaj më parë, kur zbuluan edhe gjininë e foshnjës.