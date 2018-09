Trafikuan 300 shqiptarë në SHBA dhe Kanada, 39 në pranga, pjesë e bandës edhe dy policë

Deklaratë e përbashkët për Media e Policisë së Shtetit, SHÇBA, Prokurorisë së Krimeve të Rënda dhe Partnerëve Amerikanë.Përshëndetje,Përgjatë natës së kaluar dhe gjatë orëve të para të mëngjesit është përmbyllur pjesa e dytë e Mega – Operacionit të koduar “One If By Land”, në kuadër të goditjes së kontrabandimit të personave me qëllim emigrimin drejt SHBA-së, Kanadasë dhe Mbretërisë së Bashkuar. I gjithë hetimi i zhvilluar me metoda speciale nga Policia e Shtetit, nën drejtimin e Prokurorisë së Krimeve të Rënda, ka zgjatur disa muaj. Në datën 17 mars 2018 u finalizua me sukses pjesa kryesore e këtij operacioni ku u arrestuan 39 persona.Ndërkohë hetimi intensiv ka vazhduar edhe gjatë kësaj periudhe në koordinim me Agjentët Special të Shërbimit Diplomatik të Sigurisë të Departamentit të Shtetit në SHBA, që janë atashuar në Tiranë, dhe që kanë asistuar në zhvillimin e hetimeve dhe realizimin e këtij operacioni. Në lidhje me goditjen e grupit të strukturuar kriminal, i cili ka ushtruar veprimtarinë e paligjshme, për një kohë të gjatë, në drejtim të ”Dhënies ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit” dhe “Grup të strukturuar kriminal” nëpërmjet falsifikimit të dokumentave”, vepër penale kjo e parashikuar nga nenet 298/a, 333 të Kodit Penal.Nga veprimet hetimore të kryera rezulton se 7 grupe të strukturuara kriminale, të cilat operonin në Shqipëri, Bullgari, Spanjë, Francë, Republikën Domenikane, Itali, Mbretëri e Bashkuar, SHBA, Kanada, kanë mundësuar kontrabandimin e mbi 300 personave (shtetas shqiptarë) në drejtim të vendeve si Mbretërisë së Bashkuar, SHBA-së dhe Kanadasë. Për çdo person paguhej nga 7000 paund për në Mbretërinë e Bashkuar dhe nga 25 000 – 30 000 dollarë për në SHBA dhe Kanada.Pjesëtarët e këtyre grupeve kriminale përmes veprimeve aktive ndihmonin shtetasit shqiptarë të interesuar për të emigruar në mënyrë të paligjshme drejt vendeve të mësipërme, duke falsifikuar dokumenta udhëtimi dhe identiteti të vendeve të BE-së.Ata përdornin iteneraret :- Shqipëri-Itali-Mbretëri e Bashkuar- Shqipëri-Francë- Mbretëri e Bashkuar- Shqipëri-Bullgari- Belgjikë – Republika Domenikane-SHBA/Kanada- Shqipëri-Spanjë- Amerika Latine-SHBA/Kanada.Lidhur me provat dhe faktet e grumbulluara gjatë hetimit me metoda speciale nga hetimi, Prokuroria për Krimet e Rënda Tiranë, pas ekzekutimit të 39 masave të sigurimit personal arrest në burg nga Policia e Shtetit në bashkëpunim dhe me shërbimet e policisë gjyqësore, por dhe partnerët që mbështesin këtë Mega Operacion ka urdhëruar shpalljen në kërkim ndërkombëtar për 12 shtetas shqiptarë dhe të huaj.Ndërkohë pas vijimeve të hetimit, nga bashkëpunimi midis SHÇBA, Oficerë të Departamentit të Policisë Kriminale dhe të Institutit të Policisë Shkencore, është bërë e mundur që të identifikohen dhe më pas të arrestohen në datën 28 shtator 2018 si bashkëpunëtor në këtë grup të strukturuar kriminal 2 punonjës policie me detyrë kontrollor (roje kufitarë në PKK Rinas si dhe një agjent i kompanisë ICTS në aeroportin e Rinasit. Më konkretisht janë arrestuar me vendim të Gjykatës së Krimeve të Rënda, punonjësit e policisë :A. D, lindur në Mirditë dhe banues në Tiranë, për veprat penale të “ Ndihmës për kalim të paligjshëm të kufijve” kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal.E.Ll, për kryerjen e veprave penale të “ Ndihmës për kalim të paligjshëm të kufijve” kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal.Ndërkohë si rrjedhojë e hetimit intensivë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar me kërkesë të Prokurorisë për Krime të Rënda, Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda ka nxjerrë masën e sigurimit "Arrest në burg" për 5 shtetas maqedonas, si dhe 1 shtetas shqiptar që është punonjës pranë Kompanisë Security të Aeroportit “Nënë Terza” të Rinasit dhe konkretisht :B.V., lindur e banues në Maqedoni,A.D., lindur e banues në Strugë-MaqedoniG.D., lindur e banues Strugë –MaqedoniZ.D., lindur e banues në Strugë-MaqedoniI.M., lindur e banues në Ohër-MaqedoniE.S, lindur në Durrës dhe banues në TiranëNga hetimet e deritanishme rezulton se këta shtetas kishin role drejtuese në këtë grup të strukturuar kriminal.Policia e Shtetit ka marrë të gjitha masat ligjore dhe po bashkëpunohet me homologët tanë, për ekzekutimin e këtyre masave të sigurimit personal për këta shtetas.Finalizimi i fazës së dytë të këtij Mega-Opercioni, që ende është në vazhdim, dëshmon rritjen e besueshmërisë së Policisë Shqiptare dhe agjencive të tjera ligj zbatuese tek partnerët ndërkombëtarë. Duke përfituar nga rasti, falënderojmë partnerët për mbështetjen dhe besimin!Sigurojmë qytetarët se “Forca e Ligjit” në veprim shumë shpejt do të dëshmojë për rezultate të tjera në luftën kundër krimit të organizuar, e veçanërisht grupeve kriminale të skeduara në kuadrin e Operacionit “Forca e Ligjit”.

Gepostet von Policia e Shtetit am Samstag, 29. September 2018