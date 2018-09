Cfarë fshihet pas aksionit, pse u arrestuan si banditë mjekët e Shkodrës

Pas vendimit te Gjykatës së Shkodrës për lirimin e 7 mjekëve, deputetja e Partisë Demokratike, Orjola Pampuri thotë se faktet vërtetuan se ata po kryenin detyrën e tyre.

Reagimi i plotë i zonjës Pampuri:

Gjykata e Shkodres liroi 7 mjeket, per te cilet koha dhe faktet vertetuan qe ata thjesht po kryenin detyren e tyre. Ata u arrestuan para pak ditësh tek kryenin misionin e tyre human, nderkohe ish-ministra e banda janë sot jashtë hekurave. Stafi i hemodinamikes te spitalit te Shkodres, u arrestua ne kundershtim te raportit te KLSH, i cili nuk pretendonte nje vendim kaq te ashper, e ku emri i mjekut Dragusha, nuk permendej fare.

Te arrestosh mjeket pa asnje analize te pershkallezuar te situates e cila ne fund con drejt marrjes se vendimit final eshte njelloj si te denosh dike pa gjyq, e kjo ndodh vetem ne vendin tone, te kapur tashme koke e kembe nga bandat ne qeveri e ne drejtesi.

E gjitha kjo le vend per shume hamendesime per inskenime te vete ministrise se Shendetesise. E keto lloj manovrimesh ndodhin rendom ne sistemin shendetesor, dhe kjo jo pa qellim, por per t’i lehtesuar vijimin e planit apo projektit ne favor te klienteve te qeverise.

Ashtu sic ndodh me listen e barnave, ku per te kenaqur miqte apo kliente te ministrit apo kryeministrit vendosen edhe barna shume te shtrenjte, por kur mjekeve u duhet t’i perzgjedhin per te permbushur nevojat e pacienteve ata marrin verejtje deri me pezullim nga puna, nga ana tjeter nese nuk ua japin keto medikamente pacienteve, perballen me ankesat e pacienteve te cilat shpesh, mund te shkojne edhe ne zyrat e ministrise, e mund te nxisin keta te fundit tu terheqin verjetje per show, mjekeve.

Pra mjeket sot jane” hip se te vrava, zbrit se te vrava”. Fati i pacienteve ka mbetur jetim, e fshihet ne deklaratat e shemtuara te zyrtareve te QSUT- se, te cilat trumbetojne bollek me barna, e komoditet ne pavione e qendra shendetesore. Sot te besh shkelje me tendera, koncensione, te transportosh droge, para te pista, te rrembesh, te vrasesh, te shantazhosh, te shpifesh, e te fyesh, jeton i lire e me miq shume, ndersa ata te cilet studiuan, sakrifikuan, e sot na sherbejne ne kushtet me mizerabel se kurre, denigrohen duke i telendisur edhe ne burgje….

Turp per kete qeveri, turp per kete kryeminister, te cileve cdo padrejtesi ne kurriz te hallexhinjve, profesionisteve e mjekeve, do tu kthehet ne boumerang.