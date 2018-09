Aksioni i RENEA dhe FNSH në Nikël, reagon Prokuroria

Prokuroria e Përgjithshme ka reaguar pas aksionit të policisë të ndërmarrë ditën e sotme në Nikël të të Fushë Krujës.

Prokuroria njofton se janë arrestuar, Lutfi Haka, Marklen Haka, Ylli Çangu, Skënder Leza e Valter Bami.

Njoftimi i plotë:

Sot me date 12.08.2018, ne vazhdim te opionit Policor te koduar “Forca e Ligjit” , forcat e Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit ne bashkepunim me forcat e Drejtorise Vendore te Policise Durres, nen drejtimin e hetimeve te Prokurorise se Rrethit Gjyqesore Kruje , lidhur me gjetjen dhe sekuyestrimin e sendeve te kundraligjshme, bene ekzekutimin e vendimeve per kontrollin e banesave te shtetasve : Durim Bami, Valter Bami, Genc Pajtoni, Ylli Çangu, Marklen Haka, Bedri Haka, Skender Leza, Flamur Haka dhe Zyber Bami, ku ne perfundim te kontrolleve u be arrestimi ne flagrance :

1. Lutfi Haka, I biri I Beqir dhe Fajdie, dtl 16.05.1951, lindur dhe banues ne fshatin Zeze te Rrethit Kruje, gjinia mashkull, kombesia shqiptare, arsimi 4 klase, I denuar me pare.

2. Marklen Haka, I biri I Lutfi dhe Lutfie, I dtl 04.04.1991, lindur dhe banues ne Zeze te rrethit Kruje , gjinia mashkull, kombesia shqiptare, arsimi 8 klase, I denuar me pare.

3. Ylli Çangu , I biri I Hamidit dhe I Tijes, I dtl 22.07.1976, lindur dhe banues ne fshatin Nikel te rrethit Kruje, arsimi 12 klase, I padenuar me pare.

4. Skender Leza, I biri I Hasanit dhe Zyrase, I dtl 15.08.1984, lindur dhe banues ne fshatin larushk te rrethit Kruje, me arsim 4 klase, I denuar me pare.

5. Valter Bami , I biri I Dilaverit dhe Meremes, I dtl 17.08.1986, lindur dhe banues ne fshatin Larushk te Rrethit Kruje, me arsim 4-vjecar , I pa denuar me pare.

Gjate kontrollit te ushtruar ne banesat e personave te mesiperm u gjeten dhe sekuestruan ne cilesine e provave material :

1. Nje arme zjarri Pistolete e martkes Bareta , me Nr L95899Z.

2. Nje arme zjarri Revolver “Trident” , me nr 10883.

3. 28 njezet e tete cope Fisheke luftarake me caliber 9mm.

4. Tre arme gjahu.

5. Nje pushke sportive pleumatike