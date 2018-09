Aksidenti tragjik në Shkodër, policia jep detaje (video)

Detaje të reja janë zbuluar nga aksidenti i rëndë i ndodhur rreth orës 20:45 mbrëmjen e sotme në aksin Shkodër-Mjedë ku një makinë u përplas me motor.

Policia ka dhënë detaje në lidhje me aksidentin e ndodhur rreth orës 20:45 mbrëmjen e sotme në aksin Shkodër-Mjedë ku një makinë u përplas me motor, duke shkaktur vdekjen e drejtuesit të motorit.

Sipas policisë drejtuesi I mjetit është një 17-vjeçar me iniciale S. Gj i cili ka qenë duke lëvizur me shpejtësi dhe ka goditur 33-vjeçarin Emirjan Kacoli i cili kishte ndaluar me motorin e tij në një market.