Nisen për të marrë nuse, dhëndërri, xhaxhai e nëna nuk janë më

Mediat turke kane publikuar ngjarjen e ndodhur ne prag te nje dasme. Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen e 3 personave ka ndodhur sot në Kirsehir të Turqisë. Edhe më tragjik e bën këtë aksident fakti se si pasojë e përplasjes së fortë humbi jetën një i ri që sëbashku me familjen e tij po shkonte të merrte nusen në një tjetër qytet.

Media turke raporton se familja e Ferhat Çarboga po udhëtonte nga Bursa në Kayseri, ku edhe do të merrte vajzën me të cilën do të lidhte kurorë. Rruga e gjatë prej 600 kilometrash bëri që ata të ndalonin për pushime herë pas here.

Në njërin prej këtyre pushimeve, makinat që udhëtonin nga Bursa u ndalën në anë të rrugës në Kirsehir, kur u përplasën fuqishëm nga një minibus që vinte nga përballë.

Si pasojë e përplasjes së fortë, përveç shoferëve u plagosën edhe 5 pjesëtarë të familjes së dhëndrit dhe ai vetë.

Në vendngjarje mbërritën menjëherë ambulancat dhe ekipet e shpëtimit, të cilët dërguan në spital të plagosurit.

Pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve, dhëndri Ferhat Çarboga, e ëma Medina dhe xhaxhai Esref Çarboga humbën jetën si pasojë e plagëve të marra.

Të plagosurit e tjerë mbeten nën kujdesin e mjekëve ndërsa autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Në ditën e saj më të lumtur, nusja që priste të niste jetën e re, mori lajmin e hidhur për vdekjen e atij që do të bëhej bashkëshorti i saj.