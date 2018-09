Adi Krasta tregon të vërtetën e largimit nga Top Channel

Adi Krasta në prag të nisjes së emisionit të ri në Neës24, ka folur dhe për të vërtetën e largimit nga Top Channel. Krasta shprehet se për te është shumë vunë për të bërë kompromis me lirinë. Adi thotë se ky televizion po shkatërrohet dita ditës, ndërsa kujton rastin e fshirjes së një emisioni nga Youtube.

E para ishte fjala”, me këtë aksiomë biblike nisi historia e “A shoë”, një ide e projektuar nga moderatori i njohur Adi Krasta për “Top Channel”, por që u konkretizua 6 vite më parë me një shoë të bujshëm në Pallatin e Kongreseve. Pas shkëputjes nga ekrani, Adi Krasta rikthehet me “A në Neës 24” pa ngjyrat e spektaklit, pasi në qendër do të jenë fjala dhe aktualiteti.

Në 30-vjetorin e karrierës së tij në televizion, Krasta rrëfen veten, marrëdhënien me kohën që ikën dhe vjen, audiencën, qëndrimin ndaj pushtetit politik, apo paratë… Si një shpirt rebel dhe i ndjeshëm nuk heziton të ngrejë zërin për gjithçka që s’shkon në këtë vend në monologjet e tij. Për “Panorama Plus” ai na zbulon Krastën e ekranit dhe atë jashtë tij…

Riktheheni në ekranin e “Neës 24” me “A”. Sa mundet kjo germë e vetme të përfaqësojë një format të tërë televiziv?

Programi i ardhshëm do të jetë i folur, pra, nuk do të jetë spektakël siç mund të pritet. Në “Neës 24” po ndërtohet një studio e re. Në qendër do të jetë fjala dhe aktualiteti. Që të mos ju duket e pamjaftueshme ose e vogël “A”, mund ta quani dhe “A në Neës”.

Është folur për një kontratë të mirë dhe afatgjatë me televizionin “Neës 24”. Ç’mund të zbulosh për dy projektet e reja që pritet të lançohen në 2019-n?

Janë dy projekte në diskutim, për të cilat kam menduar për një kohë të gjatë. I dyti, i cili do të ketë në qendër atë që quhet sot “Fake Neës” mendoj se vjen në kohën e duhur.

Nga “E diell”- a e së dielës tani në ekran të hënën dhe të mërkurën në “primetime”. Ka ndryshim për ty fundjava nga fillimi i javës dhe në perceptimin që keni për kohën, ç’i ndan me thikë të dielën nga e hëna?

Në datën 22 nëntor të këtij viti bëhen saktësisht 30 vjet nga dalja ime e parë në ekran. Transmetimi i parë u programua të premten në orën 19:00 që të mos kalonte në primetime, meqë ishte program për rininë. Që atëherë i kam provuar gjithë ditët dhe pothuaj gjithë oraret. Nuk kam qenë kurrë i preokupuar për ditën e hënë ose të tjerat. Beteja është për të vërtetën dhe në kushtet kur propaganda del duarsh, kjo betejë nuk kërkon kohë të posaçme.