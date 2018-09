42-vjeçari hipën në shtyllën e tensionit, kërcënon se do të hidhet. Emri

Një 42-vjeçar në Kuçovë ka hipur në një shtyllë të tensionit të lartë duke kërcënon se do të hidhet. Personi i cili kërcënon me vetëflijim është Andon Ziu nga fshati Tapi. Mësohet se shkak është bërë një gjobë prej 5 mln lekësh që bashkia i ka vendosur për një ndërtim pa leje. Ziu prej një orë ndodhet i hipur në shtyllë, ndërsa forca të shumta policia po negociojnë që ai të zbresë.

Policia e Beratit dha një informacion paraprak lidhur me ngjarjen:

“Rreth orës 10.30 Policia ka marrë njoftim se shtetasi A.Z, banuese në Tapi, Kuçovë, ka hipur në një shtyllë elektrike dhe ka kërcënuar se do të hidhej. Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe të Zjarrfikses.Punonjësit e Policisë po negociojnë me shtetasin A. Z, me qëllim zbritjen e tij, por ende nuk është arritur që shtetasi të bindet dhe të zbresë. Shtetasi i lartëpermendur pretendon se ka marrë një gjobë padrejtësisht për një ndërtim pa leje.”