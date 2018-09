16 fakte rreth Adolf Hitlerit

Adolf Hitleri është një ndër diktatorët më famëkeq në historinë njerëzore, ai ishte përgjegjës për vdekjen e rreth 85 milionë njerëzve.

Emri i tij sjell konotacionin e vdekjes, mjerimit, luftës, holokaustit dhe tentimit të shfarosjes së hebrenjve dhe pakicave të tjera.

Hitleri hapur kishte shprehur urrejtjen e tij nga hebrenjve në librin e tij ‘Mein Kampf’.

Si rezultat i Holokaustit nga Hitleri dhe regjimi i tij Nazist, 6 milionë hebrenj apo rreth 78 % e popullit hebre ishin të vendosur në Evropë në atë kohë dhe rreth 5 milionë njerëz hebre ishin vrarë, shkruan KP.

Nga 1941 deri më 1945 hebrenjtë dhe pakicat e tjera racore, politike dhe etnike në Evropë ishin në shënjestër dhe sistematikisht janë vrarë nga forcat naziste.

Më poshtë gjeni 20 fakte rreth tij:

1. Hitleri kishte spiunuar partinë naziste para se të bashkohej me të.

2. Kishte jetuar në strehimore një kohë të gjatë.

3. Hitleri admironte reformuesin protestant Martin Luther.

4. Mbiemri i familjes së vërtetë të Hitlerit ishte Schicklgruber.

5. Për shtatë vite, Hitleri ishte ‘pa komb’.

6. Një nga hobit e Hitlerit ishte fishkëllima, ‘When You Wish Upon A Star’.

7. Hitler ishte i verbër përkohësisht nga një sulm me gaz.

8. Ai kishte sëmundjen Parkinson.

9. Hitler nuk kishte vizituar asnjëherë ndonjë kamp përqendrimi.

10. Ai dëshironte të bëhej prift kur ishte fëmijë.

11. 3 nga 6 motrat dhe vëllezërit e tij kishte vdekur gjatë fëmijërisë së tij.

12. Hitler kishte bërë ligje kundër dhunës ndaj kafshëve.

13. Ai propozoi krijimin e “Muzeut të racës së zhdukur”.

14. Përdorte kokainë dy herë në ditë si ilaç.

15. Hitler ishte kandidat për çmimin Nobel për paqe në vitin 1939.

16. Hitleri kishte rruar mustaqet në të pjesshme sepse mustaqet e plota gati e kishin vrarë gjatë një sulmi me gaz.