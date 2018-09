13 aplikacionet që do t’ua bëjnë jetën më të bukur

Smartphone-at janë bërë tashmë një pjesë e pashmangshme e jetës sonë dhe kjo është diçka që asnjë nuk mund të mos e pranojë.

Ata kanë revolucionarizuar mënyrën se si ne punojmë, luajmë dhe komunikojmë me njëri-tjetrin.

Për të patur potencialin e plotë të telefonit tuaj, ju do të duhet të shkarkoni dhe instaloni disa aplikacione të mrekullueshme.

1. ProShot

Për iOS dhe Android

Ky aplikacion është projektuar për të gjithë nivelet e fotografëve, të cilët dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre. Ky aplikacion ju jep akses të thjeshtë për karakteristika të përparuara që do t’iu ndihmojnë të rregulloni përqendrimin e dritës gjatë fotografimit. Ju mund të bëni rregullime në kohë reale, të zmadhoni me vetëm një gisht dhe të përmirësoni cilësinë e përgjithshme të fotove tuaja.

2. Goodlook

Për iOS dhe Android

GoodLook është një udhëzues mobile për një mënyrë jetese trendi që ju jep këshilla të dobishme për modën dhe bukurinë. Duke e përdorur atë, ju gjithmonë do të dini se çfarë duhet të vishni dhe se si të kombinoni artikujt tuaj të veshjes, duke përdorur tendencat më të fundit. Çdo ditë aplikacioni ofron diçka të re dhe të mrekullueshme për meshkujt dhe femrat projektuar nga stilistët profesionistë.

3. Remote Mouse

Për iOS, Android dhe Windows Phone

Me këtë aplikacion ju lehtësisht mund të ktheni smartphone-in tuaj në një telekomandë për PC tuaj. Kjo është veçanërisht e dobishme kur ju duhet të bëni një prezantim apo të shikoni një film, por mausi dhe tastiera juaj ka pak bateri.

4. AppDetox

Për Android

Ky aplikacion ju ndihmon të ulni përdorimin e telefonit tuaj celular. Ajo mund të bllokojë aksesin nëpër programe të ndryshme për një periudhë të caktuar kohore. Pra, ju do të jeni në gjendje të përqëndroheni në punë ose studim në vend që të hutoheni nga telefoni juaj.

5. Moovit

Për iOS, Android dhe Windows Phone

Moovit është një nga Aplikacionet më të mira të transportit sot në botë, besuar nga mbi 30 milionë përdorues në më shumë se 800 qytete. Me një qytet të ri që shtohet çdo 24 orë, aplikacioni ofron informacionin më të fuqishëm dhe të saktë të transportit publik. Për shkak se transporti publik është shumë i paparashikueshme, Moovit vazhdimisht përditëson oraret e linjës dhe gjurmon ndryshimet në shërbimet e transportit publik.

6. Marvin

Për iOS

Marvin është një lexues i dobishëm eBook për ata që janë të apasionuar pas leximit. Përveç gjërave standarde si zgjedhja e sfondit dhe ngjyra e fontit, ajo gjithashtu ka një motorr të pabesueshëm të inteligjencës artificiale që ju lejon të zbuloni gjëra të mahnitshme në lidhje me autorin e një libri, karakteret, historitë dhe më shumë. Tabela e përmbajtjeve, bookmark-et dhe fjalori janë vendosur në një dritare të veçantë. Marvin do rendisi librat tuaj sipas titullit, autorit, numrit të serisë, numrit serial, dates së lexuar, etj.

7. Cool Reader

Për Android

Cool Reader është një nga mjetet më të mira të leximit për smartphone-at Android. Ajo mbështet një gamë të tërë të formateve file, duke përfshirë FB2, ePub (DRM без), txt, doc, RTF, HTML, chm, TCR, PDB, PRC, Mobi (pa DRM), PML. Këtu përdoruesi mund të rregullojë madhësinë e tekstit, fontin, ngjyrat e sfondit, kufijtë e faqes, të përshtasë ndarjen midis rreshtave dhe ndriçimin e ekranit. Ju gjithashtu mund të përdorni tabelën e përmbajtjes, titujve dhe opsionet e kërkimit text.

8. Layout

Për iOS dhe Android

Prezantuar nga Instagram, Layout ju mundëson të krijoni kolazhe fotosh unike, argëtuese dhe t’i ndani ato me miqtë. Liria e pafundme e krijimtarisë është ajo çfarë filtrat dhe mjetet e tjera të mrekullueshme ofrohen falë këtij aplikacioni. Për momente spontane, ju mund të përdorni opsionin Photo Booth. Shtype lehtë atë për të kapur fotot që ju menjëherë do t’i shihni në Layout.

9. Clap! Phone Finder

Për Android

Me këtë aplikacion, ju do të harroni atë ndjenjë paniku kur nuk mund të gjeni smartphone-in tuaj. Vetëm trokisni duart për të aktivizuar telefonin tuaj dhe bëjeni atë të prodhojë një tingull, i cili mund të përshtatet lehtësisht. Aplikacioni konsumon energji të ulët të baterisë në mënyrë që bateria juaj të zgjasi për një kohë të gjatë.

10. Linkedin

Për iOS, Android dhe Windows Phone

Ky rrjet social profesional ju lejon të qëndroni me të rejat dhe trendet më të fundit në industrinë tuaj. Ajo gjithashtu mund t’iu ndihmojë të gjeni një punë të mirë dhe të ndërtoni një rrjet kontaktesh të dobishme.

11. 5K Run

Për iOS dhe Android

Ky aplikacion trajnimi është projektuar posaçërisht për fillestarët që duan të kthehen në formë me anë të vrapimit. Qëllimi përfundimtar këtu është për të vrapuar 5km. Me këtë aplikacion, ju duhet të trajnoheni tre herë në javë për 30 minuta çdo herë për një kohëzgjatje prej tetë javësh. Programi përfshin vrapimin e përzierë me pushime ecjeje dhe gradualisht të zhvillohet më shumë vaprim sesa ecje. Ofrohen bonuse dhe shpërblime interesante që rrisin motivimin për trajnim.

12. SoundHound

Për iOS, Android dhe Windows Phone

SoundHound është një aplikacion për njohjen e muzikës që ju mundëson për të gjetur se çfarë kënge është duke luajtur rreth jush. Ju vetëm duhet të shtypni lehtë butonin portokalli për të identifikuar menjëherë muzikën dhe për të marrë tekstet e këngëve. Edhe në qoftë se keni një melodi të mbërthyer në kokën tuaj, ju vetëm bëni melodinë ose këndoni pak tekstin e këngës dhe aplikacioni do të identifikojë këngën për ju.

13. MyScript Calculator

Për iOS dhe Android

Kjo makinë llogaritëse është larg nga e zakonshmja. Ajo mund të kryejë operacionet matematikore duke përdorur shkrimin e dorës tuaj. E gjitha që duhet të bëni është të shkruani shprehjen matematikore në ekranin e smartphone tuaj, dhe aplikacioni bën pjesën tjetër të punës. MyScript Calculator do të konvertojë shkrimin e dorës tuaj në tekst dixhital dhe të japë rezultate në çast.