10 ushqimet më të mira mbi tokë

Limonët

Ja pse bëjnë mirë: Vetëm një limon përmban 100 % të nevojave ditore në vitaminë C. Vitamina C rrit kolesterolin e mirë dhe na forcon kockat.

Flavonoidet e agrumeve ndihmojnë në ndaljen e rritjes se qelizave kanceroze dhe veprojnë si anti-inflamator.

Këshillë: Shtoni një fetë limon në çajin jeshil. Në një studim u pa se limoni rriste aftësinë e trupit për të përthithur antioksiduesit e çajit me 80%.

Brokoli

Ja pse bën mirë: Brokoli përmban sasi të mëdha vitamine K dhe C, të cilat janë esenciale në formimin e kockave. Mjafton një tas i vogël me brokoli për të marrë përbërës mbrojtës kundër kancerit.

Këshillë: Zierja në avull i ruan më mirë përbërësit ushqyes se sa zierja në ujë.

Çokollata e zezë (e pa-pasterizuar)

Ja pse bën mirë: Një kuadrat i vogël çokollatë e zezë mund të uli tensionin në njerëz që vuajnë nga hipertensioni. Pluhuri i kakaos është i pasur në flavonoide, antioksidues që ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë.

Këshillë: Një çokollatë e zezë përmban 53miligramë flavonoide; një çokollatë me qumësht ka më pak se 14.

Patatet e ëmbla

Ja pse bëjnë mirë: Një patate e kuqe përmban 66 mikrogramë acid folik -një ndertues i qelizave. Një patate e ëmbël ka 8 herë sasinë e nevojshme të vitaminës A, një vitamine e rëndësishme për imunitetin ndër të tjera.

Këshillë: Lëreni pataten të ftohet përpara se ta konsumoni. Në këtë mënyrë mund të digjni 25% më shumë yndyrë pas vaktit.

Peshku i kaltër, i egër

Ja pse bën mirë: Një burim i shkëlqyer i acideve lyrore omega -3 të cilat na ndihmojnë të luftojmë depresionin, kancerin dhe sëmundje të zemrës. 90gr përmban 50% të nevojave ditore në Niasin, e cila ndihmon mbrojtjen kundër sëmundjes Alzheimer.

Këshille: Nëse ju duket i shtrenjtë, preferoni sardelet, janë gjithashtu të çmuara.

Arrat

Ja pse bëjnë mirë: Përmban sasinë më të lartë të acideve lyrore omega -3 nga të gjithë frutat e thatë. Ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe luftojnë pagjumësinë.

Këshillë: 4-5 arra në ditë mjaftojnë.

Vaji i ullirit ekstra i virgjër

Ja pse bën mirë: I pasur në antioksidues dhe flavonoide, substanca miksroskopike të cilat luajnë një rol madhor në mbrojtjen kundër kancerit. Rrit kolesterolin e mirë dhe ndihmon djegien e dhjamit sidomos në zonën e barkut.

Këshillë: Përdoreni gjithmonë në sallatë ose me buke të zezë. Nëse dëshironi një ushqim të skuqur preferoni vajin e ullirit pasi është mjaft rezistent ndaj oksidimit.

Hudhra

Ja pse bën mirë: Hudhra është një luftëtar i fortë i sëmundjeve duke penguar rritjen e baktereve përfshirë edhe E.colin. Allicin, një përbërës i gjetur të hudhra, vepron si një agjent anti-inflamator i fuqishëm dhe ndihmon në uljen e kolesterolit dhe tensionit.

Këshillë: Hudhra e shtypur lëshon sasinë më të madhe të allicinë-s. Mos e gatuani shumë sepse humb shumë nga vlerat e saj.

Spinaqi

Ja pse bën mirë: Spinaqi përmban lutein dhe zeaxanthin, antioksidues të rëndësishëm për shikimin dhe imunitetin. Sipas studimeve të fundit është gjetur se ndër fruta- zarzavatet më të shëndetshme spinaqi renditet nga të parët.

Këshillë: Spinaqi përdoret më së miri në lëngje zarzavatesh p.sh.: 1 kupë spinaq, një karotë, 1 banane dhe 1 kupë lëng molle bëjnë një pije për t’u provuar.

Fasulet

Ja pse bëjnë mirë: Duke ngrënë 4 herë në javë nga një 1 kupë fasule ulet rreziku i sëmundjeve të zemrës me 22%. I njëjti zakon mund të ulë rrezikun e kancerit të gjirit.

Këshillë: Sa më e errët ngjyra e fasuleve aq më shumë antioksiduesit përmban. Lëvoret e fasuleve të kuqe dhe të zeza përmbajnë 40 herë më shumë antioksiduesit se lëvoret e fasuleve të bardha.