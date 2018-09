​​“The Sun” zbulon arsyen pse Rita dhe Dua nuk flasin me njëra-tjetren

Revista e njohur “The sun” i ka kushtuar një artikull dy këngëtarëve shqiptare të cilat janë të lindura në Prishtinë, Dua Lipa dhe Rita Ora dhe nuk flasin në mes vete. Ky artikull ka filluar me biografitë e dy këngëtarëve tona të cilat janë të lindura në Prishtinë dhe më pas janë shpërngulur në Londër, përveç kësaj aty thuhet se Rita dhe Dua njihen edhe familjarisht, pasi që vendi në të cilin kanë lindur nuk është edhe shumë i madh.

Rita 27-vjeçare, dhe Dua 23 vjeçare, pas shpërnguljes së tyre në londër ato ishin edhe në shkollën e njëjtë “Sylvia Young Theatre School”, ku së bashku ato patën edhe një shoqëri të përbashkët. Tutje në këtë shkrim është bërë e ditur se dy këngëtaret nga Kosova, kanë lindur në familjet që kanë qenë pjesë e industrisë së famshme të Kosovës, këtu duke e përmendur gjyshin e Rites, Besim Sahatciu, i cili ka qenë një nga drejtorët e filmit të Jugosllavisë, aktualisht në Kosovë. Dhe babin e Duas ,Dugagjin Lipa i cili është një yll roku në Kosovë.

Edhe pse janë nga i njëjti vend, familjet e tyre janë në shoqëri, kanë punën e përbashkët, Rita dhe Dua nuk flasin në mes vete. “The sun” ka zbuluar se cila arsyeja është aryseja pse këto dyja nuk kanë marrëdhënje të mira në mes vete. Sipas burimeve të”The sun” Rita dhe Dua janë të përfshira në një grindje të fshehtë, pasi që Dua ka marrë vendin e Ritës si imazhi i firmës së Adidas. Për më tepër “The sun” shkruan se në fillimet e karrierës si këngëtare Dua ka bërë përpjekje që të hyjë në industri, dyshohet se u anashkalua nga motra e Rita, Elena, e cila punon për një kompani të menaxhimit të muzikës, nga frika e vjedhjes së kurorës së Ritës. Dua e pyetur për marrëdhënien e saj me Ritën kohët e fundit, ajo ka buzëqeshur dhe në mënyrë diplomatike ka thënë se “Prindërit tanë e njohin njëri-tjetrin, dhe unë e njoh motrën e Ritës”.

Një burim i afërt me yllin i tha Sun Online “Kjo është arsyeja pse kurrë nuk do t’i shohim ato së bashku, sepse motra e Ritës e injoroi Duan”. Në fund të këtij artikullit është shkruar, edhe sukseset që kanë arritur deri tani dy këngëtaret me famë botërore me prejardhje nga Kosova