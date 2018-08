Zv.ambasadori amerikan fjalë premtuese pas largimit nga Shqipëria: Kam besuar gjithnjë

A message about Albania and its people!

🇦🇱️ | “Kam besuar gjithnjë se Shqipëria ka një të ardhme të ndritur… Asgjë nuk e ka ndryshuar mendimin tim, dhe sot besoj akoma edhe më shumë sesa kur mbërrita për herë të parë, që ky vend ka një të ardhme shumë të ndritur”. Zv. Ambasadori David Muniz largohet nga Shqipëria me fjalë premtuese. Shihni mesazhin e tij të plotë për Shqipërinë dhe shqiptarët.🇺🇸️ | “I’ve always believed that Albania had a bright future… And I haven’t seen anything since then to change my opinion, I believe this more firmly today than I did when I first arrived, this country has a very bright future.” Deputy Chief of Mission David Muniz leaves Albania with very promising words. Watch his full message about Albania and its people.

