Zihen për zhurmën në pallat, shqiptari hedh nga shkallët 75 vjeçarin

Një zënkë banale mes fqinjëve ka përfunduar në tragjedi në Milano, me një burrë në gjendje të rëndë në spital dhe me një tjetër të ndaluar nga karabinierët. Siç shkruajnë mediat italiane ngjarja ka ndodhur dje në një nga lagjet e Milanos.

Një nga fqinjët, një 46 vjeçar me origjinë shqiptare, me ndihmën e djalit po transferohej diku tjetër. Gjatë zhvendosjes ai në mënyrë të vazhdueshme ka shqetësuar fqinjët me të bërtiturat e tij. Për këtë arsye njëra nga fqinjët është ankuar, ndërsa ai e ka larguar duke e shtyrë. Situata është agravuar kur pas saj ka dalë edhte bashkëshorti, një 75 vjeçar, i cili ka ndërhyrë për ta mbrojtur nga shqiptari.

Në fund ka qenë djali i 46 vjeçarit ai që ka humbur kontrollin dhe ka goditur italianin 75 vjeç, i cili më pas ka rënë nga shkallët. Siç shkruajnë mediat vendase, italiani ka përplasur kokën dhe është dërguar në gjendje të rëndë në spital. Ndërkaq policia ka arrestuar edhe agresorin.