Zbardhet misteri, përse fëmijët gënjejnë prindërit?

Momenti që nuk dimë se çfarë të bëjmë përballë një gënjeshtre është ajo që na vjen nga fëmijët tanë.

Për këtë arsye ne kemi vendosur që t’ju sjellim arsyet se përse fëmijët gënjejnë dhe po ju japim disa këshilla se si ju prindër të silleni në këto raste.

Fëmijët dinë pasojat

Shumë shpesh fëmijët gënjejnë sepse e dinë se e vërteta sjell dënim. Mundohuni t’i inkurajoni ata që të tregojnë të vërtetën, ndoshta duke e bërë ndëshkimin më pak të rëndë, në mënyrë që fëmija juaj të mos ketë frikë prej tij.

Fëmijët nuk duan t’ju shqetësojnë

Fëmijët ju duan dhe nuk duan që të shqetësoheni. Nëse reagimi ndaj të vërtetës së tyre është më pak i zymtë, ata do të kenë më pak frikë të të lëndojnë me informacione të vërteta.

Ata nuk gënjejnë, por fantazojnë

Ndonjëherë fëmijët ngatërrojnë një dëshirë me realitetin: ata ju tregojnë gjithçka për aventurat e tyre të mrekullueshme që mund të kenë kaluar me kuaj, në hënë ose me shokun e tyre imagjinar. Jini të butë ndaj gënjeshtrave të tilla, sepse ata zhduken në rrjedhën e kohës kur fëmijët rriten.

Fëmijët thonë gënjeshtra sepse nuk kujtojnë të vërtetën

Ka situata ku fëmijët tregojnë një gënjeshtër dhe e besojnë edhe vetë atë. Kjo ndodh kur fëmijët mund të harrojnë të vërtetën. Mos kini frikë nga gënjeshtra të tilla. Mundohuni të jeni të duruar ndaj veprimit të fëmijës.

Ata mendojnë se gënjeshtra është e drejtë

Ndonjëherë fëmijët mendojnë se gënjeshtra është e drejtë: ata sillen sikur janë të lumtur të veshin çorape e thurura të gjyshes, edhe pse thellë brenda ata janë të zhgënjyer nga një dhuratë e tillë. Varet nga ju që të vendosni nëse doni që fëmija juaj të sillet kështu apo në një mënyrë tjetër. Në fund të fundit, të gjithë bëjmë të njëjtën gjë.

Ne themi gënjeshtra vetë

Një fëmijë kopjon prindërit e tij në çdo gjë. Duke jetuar në rrethinën e gënjeshtrave, ai ose ajo gjithashtu ndalon të tregojë të vërtetën. Zgjidhja është edhe e vështirë dhe e lehtë: thjesht duhet të bëheni më të ndershëm.

Fëmijët mendojnë se janë tepër të trashë

Nëse i trajtoni fëmijët tuaj si krijesa të pakuptimta, duke thirrur dhe fajësuar për gjëra, ata nuk do të duan të mësojnë se çfarë është e mirë dhe çfarë është e drejtë. Kjo përfshin të vërtetën.Mundohuni të komunikoni me fëmijët tuaj sikur të ishin mosha juaj, duke shpjeguar se çfarë është e gabuar dhe duke mos i bërë ata fajtorë për gjithçka. Në këtë mënyrë, fëmijët do të kenë dëshirë të rriten dhe do të kenë më shumë gjasa të kuptojnë rëndësinë e të treguarit të vërtetën.