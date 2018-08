Vrasësi i 8 personave në Vlorë: Unë s’u bie në qafë kushërinjve, po me ngacmuan atëherë…

Masakra ne Vlore me 8 te vdekur, duket se ka qene e paralajmeruar. Kjo per shkak te karakterit konfliktual te autorit. Një tjetër detaj nga rrjetet sociale të Ritvan Zykajt që vrau 8 të afërm është fakti se ai përpiqej të shkruante “poezi” të ndryshme, shumë prej të cilave të dhunshme dhe me urrejtje.

Në pjesën e komenteve një i afërm e këshillonte Ridvanin para dy viteve të mos konfliktohej me kushërinjtë, sidomos në Facebook.

Por ai pasi e falënderonte për këshillën “xhaxhanë”, i kujtonte atij se “unë kot s’u bie në qafë, por kam një gjë, po me ngacmuan atëherë s’i lë rehat. Unë s’kam bëj, por ja që e kam këtë gjë.”

Sipas policisë, 24-vjeçari ka ekzekutuar vëllain e gjyshit të tij Demir Zykajn sëbashku me bashkëshorten, djalin Azemin me bashkëshorten si dhe djalin tjetër, Besimin me gruan dhe dy fëmijët e tij.

Deri më tani nuk dihen ende motivet e krimit makabër e as nëse ky ka qenë një konflikt i shtrirë në kohë mes të riut dhe kushërinjve të tij, apo gjaknxehtësi e rastit.

Nga këqyrja e faqes në Facebook të të riut, bie në sy se ka qenë një përdorues alkooli, ku nuk mungojnë as fotot me shumë birra mbi tavolinë.