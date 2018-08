Djalin ua vranë në Itali, familja e Viktorjan Picakut: S`kemi mundësi të marrim trupin

Familjarët e Viktorjan Picakut, 24-vjeçari që u vra nga dy persona në sheshin “Abbazia” në Corato të Italisë, janë të shokuar.

I ati i viktimës Lekë Picaku, me origjinë nga Mirdita dhe me banim në Durrës tregon momentin e parë kur mësoi se i biri ishtë qëlluar për vdekje. Aty pranë kishte dhe vëllain. Ai thotë se ky lajm i hidhur mbërriti pikërisht ditën kur do të kremtonin ditëlindjen e mbesës.

Ishte vetëm një telefonatë…

“Bërtiste… nuk merr frymë, ka ra, është vrarë. S’kisha çfarë t’i thosha më. Unë e kuptova faktikisht se derisa nuk po flisnin…”, thotë i ati i viktimës, Lekë Picaku.

Picaku, babai i katër fëmijëve, dy djemve dhe dy vajzave, nuk di të thotë shumë mbi arsyet e krimit. Djali i madh i vetmi dëshmitar ndodhet ende i traumatizuar.

Pyetje: “Di se çfarë ka ndodhur, për çfarë ka ndodhur. Cfarë ju ka thënë djali tjetër”?

Babai: “Pasha Zotin, djali tjetër nuk ka thënë gjë fare, se ai po kalon fare. Po kaloi shumë do bëhen dy kufoma. Është traumatizuar, nuk fol fare. Nuk e kupton gruan, njerëzit që i ka pranë”.

Familja Picaku, e vendosur prej 24 vitesh në zonën e ish-Kënetës në Durrës, e cila jeton në kushte të vështira ekonomike, bën apel për ndihmë pasi e kanë të pamundur të sjellin trupin në atdhe.

“Të më vijë fëmija, kufoma. Ta varrosim, mos të kemi mort përditë”, tha i ati i viktimës.

Sipas familjarëve 24-vjeçari jetonte në Itali prej dy vitesh tek i vëllai. Një version i mediave italiane është që i riu shqiptar u vra, ndërsa ishte duke mbrojtur një vajzë të cilën po e ngacmonin dy autorët./abcnews