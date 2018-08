Deputeti i PD nxjerr videon: Rama me helikopter nga Vlora në Himarë për një drekë

Cmenduria dhe paturpesia e ketij kryeministri ka arritur kulmin; me helikopter dhe nga Vlora deri ne Himare per nje dreke…Keto jane pamjet e helikopterit qe sipas pushuesve ne Himare ka sjelle Ramen sa per nje dreke dhe e ka kthyer perseri.Helikopteri eshte i njejti qe eshte filmuar duke u ngritur nga vila e Rames pak dite me pare.

Gepostet von Edi Paloka am Samstag, 18. August 2018