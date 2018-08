Treni përplaset me automjetin në Kavajë, ja situata e të plagosurve

Treni përplas automjetin në Golem. Ndërkohë që dyshohet se ka të plagosur.

Ngjarja ka ndhur tek Përroi i Agait dhe nuk asnjë të dhënë për shkaqet e këtij aksidenti pak pa mbërritur në statcionin e trenit në Golem.

Durrës

Informacion paraprak

Më datë 17.08.2018, rreth orës 09:10, në zonën e Shkëmbit të Kavajës, treni i udhëtarëve i linjës Durrës -Elbasan është përplasur me një mjet tip Volvo me targa angleze me drejtues shtetasin B. C. rreth 40 vjeç, banues në Durrës, i cili në mjet ka qenë me bashkëshorten dhe katër fëmijët.

Shtetasit e mësipërm ndodhen në Spitalin Rajonal Durrës jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.