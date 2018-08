Golem, niset për plazh me familjen, treni godet makinën e emigrantit, 6 të lënduar

Gjashtë persona kanë mbetur të lënduar nga përplasja e trenit me makinën mëngjesin e sotëm në Kavajë. Për fat të mirë ata janë dërguar në sptital ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

POliciae shtetit tha se më datë 17.08.2018, rreth orës 09:10, në zonën e Shkëmbit të Kavajës, treni i udhëtarëve i linjës Durrës -Elbasan është përplasur me një mjet tip Volvo me targa angleze me drejtues shtetasin B. C. rreth 40 vjeç, banues në Durrës, i cili në mjet ka qenë me bashkëshorten dhe katër fëmijët.

Shtetasit e mësipërm ndodhen në Spitalin Rajonal Durrës jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

Personat që ndodheshin në makinë:

Drejtuesi i mjetit B.C 40 vjec.

Bashkeshortja L.C. 38 vjece.

Djali L.C 8 vjec

Vajza E.C 4 vjece.

Djali O. C 2 vjec

Djali tjeter D.C 6 vjec.

Mësohet se ata kishin ardhur nga Anglia dhe po shkonin në plazh në momentin e goditjes nga treni.