Treni i linjës Tiranë-Durrës përplas makinën tek ura e Gërdecit, plagoset 11-vjeçari

Nje femije mbeti i plagosur nga nje aksident qe ndodhi mbremjen e te shtunes ne zonen e Ures se Gerceit.

Policia tha se më datë 18.08.2018, rreth orës 18:20, tek “Ura e Gërdecit”, treni i linjës “ Tiranë-Durrës” është përplasur me mjetin me targa AA181PJ me drejtues shtetasin F. S., dhe pasagjer shtetasin A. S., rreth 11 vjeç ( djali i F. S.).

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar fëmija i mitur A. S., 11 vjeç, i cili po dërgohet në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia ka deklaruar se po punohet për sqarim të mëtejshëm të rrethanave te aksidentit. Diten e djeshme gjashte anetare te nje familje te ardhur me pushime nga Anglia, shpetuan per fat pasi treni goditi makinen me te cilen ata po udhetonin mbi shina duke e terhequr zvarre per 80 metra.