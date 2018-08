Tjetër aksident nga treni në Durrës, plagoset turisti nga Kosova

Nje tjeter aksident ka ndodhur diten e sotme ne Durres ku treni ka goditur nje turist nga Kosova duke e lene te plagosur. Vetem gjate diteve te fundit edhe dy aksidente te tjera kane ndodhur ne Tirane dhe ne Durres.

Policia tha se më datë 19.08.2018, në lagjen Nr.13, Durrës treni i udhëtarëve i linjës Durrës – Elbasan ka goditur shtetasin A.A. 39 vjeç, banues në Kosovë, i cili ndodhet në Spitalin Rajonal Durrës nën kujdesin e mjekëve.

Ngjarja e rëndë ndodhi në zonën e plazhit, në lagjen nr.13 të qytetit bregdetar.

Sipas burimeve zyrtare grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Diten e djeshme nje person u plagos nga nje aksident ne zonen e Gerdecit ku makina u godit nga treni i linjes Tirane-Durres.

Nderkohe dy dite me pare treni qe vinte nga Elbasani mori perpara nje makine me gjashte anetare te nje familje emigrantesh te ardhur nga Anglia te cilet per fat te mire mbijetuan pa demtime nga aksidenti./lajmifundit.al