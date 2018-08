Tre pijet magjike që luftojnë tensionin e lartë

1. Qumështi pa yndyrë

Tensioni i lartë i gjakut është i lidhur me marrjen e kalciumit. Kur kalciumi është në nivel të ulët atëherë tensioni i gjakut do të jetë i lartë. Prandaj një sasi ditore me kalcium është e nevojshme për një shëndet të mirë të trupit. Pini qumësht pa yndyrë. Sa më pak yndyrë të ketë qumështi më shumë kalcium përmban.

2. Lëng shege

Tensioni i gjakut rritet edhe për shkak të ngushtimit të venave të gjakut. Shegët janë të mbushura me enzima që ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Lëngu i shegës ka të njëjtin veprim në gjak si ilaçet e rekomanduara nga doktori për uljen e tensionit të lartë të gjakut, por me shije pak më të ëmbël. Lëngu i shegës e ul tensionin e gjakut me më shumë se 30 %.

3. Lëng panxhari

Panxhari është një ushqim i shëndetshëm për trupin dhe për uljen e tensionit të gjakut. Studimet kanë treguar se një gotë në ditë me lëng panxhari ndihmon në mbajtjen në nivelin e duhur të tensionit të gjakut. Panxhari përmban disa nitrate që përpunohen nga trupi dhe shërbejnë në relaksimin e enëve të gjakut. Lëngu i panxharit është shumë i mirë edhe për shëndetin e zemrës tuaj