Trafiku me “jet ski” drejt Britanisë, dy shqiptarët në gjykatë: Jemi agjentë udhëtimi

Gjashtë persona, mes tyre 2 shqiptarë, janë shpallur fajtorë pasi tentuan që të trafikonin emigrantë shqiptarë nëpër anije të tejmbushura nëpërmes Kanalit Britanik.

Aktiviteti kriminal i bandës, që kishte si bazë kryesisht Dymchurch në Kent, u zbulua pas një sërë gabimesh.

Policia ndërhyri ndaj bandës kur këta të fundit nisën të përdornin motorë uji (jet ski) tre vendëshe.

Të dënuarit, sipas asaj që shkruan BBC, janë dy britanikë babë e bir, Leonard dhe Alfie Powell, Wayne Bath Albert Letchfor, si dhe dy shqiptarët, Sabah Dulaj, 39 vjeç dhe Artur Nutaj, 23 vjeç.

Djali tjetër i Leonard Powell, George, pranoi fajësinë për rolin e tij në këtë organizatë kriminale më 15 Maj.

Dy të tjerë, Alan Viles dhe Francis Wade u shpallën të pafajshëm.

Në gjyqin që zgjati 9 javë u zbulua sesi se një anije e lidhur me bandën u desh që të shpëtohej pasi po mbytej. Varka mund të mbante deri në 6 persona, por në të kishte 20, përfshirë 18 emigrantë shqiptarë.

Autoriteteve britanike iu desh që të shpëtonin një tjetër anije, e cila po udhëtonte në drejtim të gabuar dhe i kishte mbaruar karburanti.

Nëse banda nuk do të ishte ndaluar në operacionin e drejtuar nga Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA), ata do të kishin qenë të parët që do tentonin për t’i kaluar emigrantët nëpërmjet një prej rrugëve më të përdorura në botë, me anë të motorëve të ujit.

Hetuesit shprehën mbi të gjitha shqetësim për rrezikun që vjen nga njerëz të tillë, pa dijen e duhur mbi lundrimin.