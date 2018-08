Topalli thyen heshtjen: Rama lau duart si Pilati, sikur behet fjalë për kufinjtë e Afrikës

Ish-kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli ka reaguar sot ashper pas qendrimit të mbajtur nga kryeministri Rama lidhur me ceshtjen aq shume te debatuar se fundi per korrigjim kufijsh mes Kosovës e Serbise.

Me nje shenim ne faqen e saj ne FB, Topalli, shkruan se Rama i lau duart si Pilati, nderkohe qe shigjeton edhe kreun e opozitës Basha, per heshtjen lidhur me këtë çështje.

Postimi i Topallit

Per ceshtjen e kufijve-Kryeministri lau duart si Pilati, Kryetari i opozites nuk ekziston .

Prej disa javesh Presidenti Thaci dhe Vucic flasin per ndryshime kufijsh.

Kunder kesaj ka dalur hapur Gjermania e Britania duke terhequr vemendjen per rrezikun e madh qe mund te shkaktoje prekja e kufijve.

Brukseli perserit vazhdimisht qe “ne duam garanci qe te mos cenohet stabiliteti i Rajonit”.Nderkohe me eren e Trumpit ,US ka nje qendrim me pragmatist, por duke bere kujdes e duke kerkuar qe gjeja te mos pershkallezohet ne lufte ne rajon.

Nderkohe me ndonje perjashtim te rradhe politikanet shqiptare kane folur me vonese ose vazhdojne te heshtin thua se behet fjale per kufijte e Afrikes dhe jo te kombit tone; thua se nuk kemi humbur boll nga territoret tona; dhe thua se kufijte u ndryshokan me lehtesine me te cilen njeriu ndrron trotuar; thua se korigjimi do i sillte Kosoves toke serbe, kur ne fakt flitet me marre e me dhane toke shqiptare. Serbia ne. do rast luan vetem me qarin.

As sot ne takimin informal te kryeministrave( te munguar) te rajonit nuk u fol per ate qe po ndodh, me perjashtim te Haradinajt. Thua se kufijte jane çeshtje e dores se fundit .. ku e ku me pak e rendesishme se roaming ne rajon qe nuk i hyn kujt fort ne pune..

Kosova i ka kufijte e saj tha natyrshem Kryeministri I Kosoves edhe ne konferece shtypi.

Kryeministri shqiptar nuk tha se ishte dakord me Haradinajn.

Ne pergjigje te pyetjes per ndryshime kufijsh tha e mendonte si Hani, i cili praktikisht beri kujdes te mos te angazhohej ne deklarata.

Sot Rama ngjasonte si Pilati.

Lau duart. Nuk kishte gje me thene.. per kufijte shqiptare…nderkohe qe tha se nuk mund te ishte indiferent ndaj emigranteve qe vijne nga Afrika.

Ne fakt integriteti territorial i nje vendi nuk eshte e nuk mund te jete ne dore te nje njeriu .Ai eshte i percaktuar ne dokumentat themeltar te vendit , ne Kushtetuten e Kosoves, ne dokumentat nderkombetare. Ceshtja e kufijve nuk eshte ceshtje as e dy personave dhe as e dy vendeve. Prandaj asnjeri as ka te drejte as ka mandatat me hedh ne pazar tokat shqiptare.

Sa per heshtjen epike te kryetarit te opozites ne Shqiperi per çeshtjen e kufijve,mos ia vini re…ai nuk ekziston.