Tiranë, makina shpërthen në flakë në mes të rrugës, shpëton 70-vjecari

Nje automjet ka marre flake ne rruge diten e sotme ne periferi te Tiranes. Policia tha se Sulejman Dervishi 70 vjeç, drejtues i mjetit me targë AA724OM ka humbur kontrollin dhe është përplasur me bordurën e rrugës që të çon në Prezë.

Sipas njoftimeve, i moshuari edhe pse është plagosur rëndë është arritur të nxirret jashtë makinës pak sekonda para se mjeti të shpërthente në flakë.

Deklarata e policise:

Më datë 16.08.2018, rreth orës 16:43, në Prezë, mjeti me targë AA724OM me drejtues shtetasin S. D., rreth 70 vjeç, është përplasur me një bordurë rruge ku për pasojë mjeti ka marrë flakë.

Drejtuesi i mjetit, shtetasi S. D., është nxjerrë menjëherë nga mjeti dhe po dërgohet për mjekim në spital në gjëndje të rëndë shëndetësore.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të përplasjes.