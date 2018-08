Thirrja/ Tirana, si Bukureshti! Shtatori, muaji i përmbysjes së qeverisë në Shqipëri

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka ftuar qytetarët shqiptarë që duke filluar nga muaji shtator të ngrihen për të përmbysur narkoshtetin dhe rregjimin e korruptuar në Shqipëri.

Berisha ka shprehur solidaritetin dhe admirimin për popullin rumun I cili prej ditësh është ngritur në protesta masive për përmbysjen e qeverisjes së korruptuar e kleptokratike të së majtës.

Ja postimi I plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Gushti rumun dhe shtatori shqiptar!

Te dashur miq, prej disa ditesh qytetaret rumune jane ngritur ne nje revolucion te fuqishem popullor ne Bukuresht dhe mbare Rumanine, per permbysjen e rregjimit kleptokratik te majte.

Duke shprehur admirimin dhe solidaritetin tim me te madh per qytetaret rumun dhe revolucionin e tyre, ftoj qytetaret shqiptare te ngrihemi dhe ne, ne nje revolucion mbare popullor, per te permbysur narkoshtetin dhe rregjimin kleptokratik ne Shqiperi.

Le te shnderrojme ne shtatorin qe vjen, ne shtatorin me te madh te historise tone. Fitore! sb