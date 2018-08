Telenovelat turke – Strategjia për të ringritur Perandorinë në Ballkan

Nga Xhuliana Toci – Pavarësisht krizës ekonomike, luftës për pushtet në arenën ndërkombëtare dhe “dorës së hekurt” të Perëndimit, Presidenti Turk, Recep Tayyip Erdogan, duket se ka gjetur një “varkë të vogël shpëtimi” për ta nxjerrë nga gremina qeverinë e tij dhe për të përhapur edhe më tej ndikimin kulturës turke. Kanë qenë pikërisht kinematografia dhe serialet televizive ato që i kanë mundësuar qeverisë turke të mbushë arkën e shtetit, të fuqizojë turizmin dhe të krijojë imazhin e një kombi të lavdishëm në audiencën botërore. Si një lider egocentrik, Erdogan ka përdorur strategji të shumta për të fituar zemrat dhe mendjet e publikut botëror, sidomos atij ballkanik. Por serialet turke, sipas një seri hulumtimesh, janë katalizatori kryesor për shtrirjen e ndikimit të Turqisë dhe politikave të saj të jashtme në mesin e vendeve me shumicë myslimane.

Pas ardhjes në pushtet të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) në 2002, seritë televizive janë kthyer në eksportin më “glamur” të Turqisë. Pothuajse 150 seri televizive turke janë shitur në mbi 100 vende në Lindjen e Mesme, Europën Lindore, Ballkan, Amerikën e Jugut dhe Azinë Jugore dhe janë blerë tanimë edhe nga platforma gjigante Netflix.

Eksportet vjetore raportohet se kanë kapur vitin e kaluar vlerën e 300 milionë dollarëve, ndërkohë që Turqia duket se ka fituar një rritje të ndikimit diplomatik dhe kulturor në arenën botërore, sidomos në Ballkan Perëndimor. Një studim i universitetit të Katarit theksonte ndër të tjera se Erdogan po shfrytëzon popullaritetin e serialeve turke, për të “mbërthyer” të gjitha territoret që dikur kanë qenë nën Perandorisë Osmane. Sipas ekspertëve, aftësia më e madhe e partisë në pushtet është përqendrimi i zhvillimit politik tek neo-Otomanizmi, e njohur ndryshe ai interesi kombëtar i Turqisë ndaj ish-vendeve të Perandorisë Osmane.

Seriali turk “Dirilis: Ertugrul”

Ertugrul “mbërthen” Ballkanin

Përforcimi i marrëdhënieve me disa nga vendet Ballkanike është kthyer tanimë në një nga strategjitë thelbësore të qeverisë së Erdogan, duke bërë që Turqia të forcojë pozicionin e saj si një fuqi dominuese dhe të përhapë më tej ndikimin kulturor dhe fetar në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Gjatë tre sezoneve bombastike, një nga serialet më të lavdishëm të kinematografisë turke, “Dirilis: Ertugrul” ka përshkruar betejat mesjetare të ndërmarra nga turqit kundër armiqve të krishterë. Duke u përqendruar në jetën e Ertugrul Beut, babait të Osman Beut, themeluesit të Perandorisë Osmane në shekullin e 13-të, seriali duket se i mëshon fuqishëm një prej fantazive më të mëdha të Turqisë: zgjimin e një kombi të vetëm.

Faktikisht, kjo strategji ka nisur vite më parë me “Sulejmani i Madhërishëm”, një serial mjaft popullor, bazuar në jetën e Sulltan Sulejmanit, i cili udhëhoqi Perandorinë Osmane në kulmin e fuqisë së saj në shekullin e 16-të. “The New York Times” e ka përshkruar këtë serial, në vitin 2012, si “Sex and the City” i kinematografisë turke, për shkak të audiencës së madhe në shkallë botërore. Tanimë, për turqit është më se e zakonshme të shohin grupe turistësh arabë ose europianë, tek vizitojnë në Stamboll vendet joshëse që kanë parë në ekran.

Seriali “Sulemani i Madhërishëm”

Por “Dirilis: Ertugrul” synon më shumë sesa joshjen e audiencës së brendshme. Sezoni i parë paraqiti përballjen e turqve me kryqtarët në Anadoll, i dyti u bazua tek beteja kundër Mongolëve, ndërsa lufta e tretë ishte ajo me bizantinët e krishterë. Me siguri fansat shqiptarë të këtij seriali i dinë “përmendësh” të gjitha ndodhitë, por pak prej tyre e dinë se shumë prej ngjarjeve dhe skemave në “Dirilus: Ertugrul”, mund të mos kenë ndodhur kurrë në të vërtetë.

Madje në një ceremoni çmimesh nëntorin e kaluar, aktorët dhe producentët e serialit historik nuk u lejuan të flisnin në skenë, madje as të dilnin dhe të merrnin çmimet e tyre. I vetmi zë që kumboi atë ditë, në sallën e heshtur, ishte ai i Presidentit Erdogan, i cili shpërtheu në polemika, duke lavdëruar “Dirilis: Ertugrul” si arritjen më të madhe të kinematografisë turke. “Derisa luanët të fillojnë të shkruajnë historitë e tyre, gjuetarët e tyre do të jenë gjithnjë heronjtë”, deklaroi ai.