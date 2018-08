“Të presësh punë në administratë nga “shoku babit”, teksa dredh zinxhirin në lokal”

Nga Enkel XHANGOLI

Në një kohë kur politika përplas akuzat majtas dhe djathtas dhe vetting-u po përpiqet të kullojë llumin në sistemin e drejtësisë, në Shqipëri dhe pse paradoksale ende forcohet ndjenja e pa sigurisë se në këtë vend mund t’ia dalësh të bëhesh dikush.

Mjafton vetëm një xhiro në rrugët e Tiranës dhe do të shikosh lokale të tejmbushur nga të rinj të cilët në atë orar mund të ishin në punë dhe duke investuar për karrierën e tyre në fusha të caktuara.

Por, në vend që të kërkojnë një mundësi punësimi, kanë zgjedhur që gjithë “talentin” e tyre ta shfryjnë në tavolinë para shokëve, ku dikush komenton transferimin e Ronaldos te Juventusi dhe dikush tjetër shfrynë gjithë inat pse në këtë vend janë të gjitha gjërat mbrapsht, ku si gjithmonë fajin e ka “njëshi” që na drejton.

Personalisht jam shumë dakord se e ardhmja politike apo ekonomike e një vendi varet nga udhëheqja dhe udhëheqësi, por jo në çdo rast ne duhet ta kërkojmë fajtorin diku tjetër. Njoh shok të mi që punojnë në Call Center apo dhe në punë të tjera modeste, sikundër njoh dhe nga ata që as nuk e kanë “çarë kokën” fare për punë dhe në çdo bisedë shajnë “shokun” e babit që nuk i gjeti një punë në administratë.

Po, në administratë!

Kjo lloj mendësie po kultivohet sot në konceptin e të rinjve në Shqipëri, ku pa një “mik” ngelesh askushi dhe pse mund të kesh talent në një fushë të caktuar. Në fakt deri diku është e vërtet, në Shqipëri punën mund ta sigurosh me mik ose më “lëpirje” ndaj shefave. Gjithsesi, dhe pse në kushte ku të është e vështirë të jesh optimistë, mendoj se të jesh i zoti dhe i talentuar në këtë vend mund të çash murin dekurajimit dhe dorëzimit.

E them këtë jo se jam verbuar dhe nuk e shikoj se funksionojnë gjërat në Shqipëri, por mendoj një person i zoti apo i talentuar e gjen gjithmonë mënyrën për të depërtuar në objektivin e tij dhe pse fatkeqësisht do të ndiqet apo do të jetë në të njëjtën “korsi” me njeri të paaftë që ka “lëpirë” shefin që në mëngjes.

Kjo është fatkeqësia që të paaftët po ecin me të njëjtin hap me të talentuarin, por kurrsesi nuk besoj se ata mund ta ndjek për shumë kohë hapin e tij.

Nuk dua të bëj “avokatin e djallit” për ne të rinjtë, por nuk mund të mohojmë që ka ende shumë të rinj që kohën e tyre e shpenzojnë duke luajtur “Play Sation” e duke vënë skedina me paratë për që i marrin mamit në mëngjes. Këtë unë do e konsideroja një turp për një bashkëmoshatar timin, ndoshta është dhe niveli më i ulët i poshtërsisë që një i ri ua “shpërblen” mundin prindërve në këtë mënyrë.

Në këtë çfarë po shkruaj nuk dua të tregoj aspak që Shqipëria është vend i mundësive, përkundrazi unë e kam cilësuar më herët që ky vend po kthehet një varrezë ëndrrash për të rinjtë, por kjo nuk do të thotë që duhet të presësh “mikun” për punë apo të mbledhësh vota me hir apo me pahir gjatë fushatës.

Jam shumë dakord dhe e besoj që të rinjtë në këtë vend shtypen nga më të vjetërit që kanë poste drejtuese, të cilët mendojnë se tradita e tyre duhet të vazhdojë dhe në gjenerata të tjera, gjë e cila nuk është e përshtatshme për kohën. Por, një i ri që kërkon një rrugë karriere dhe perspektiv nuk duhet të zgjedhë lokalet për të “pështyrë” dhe nxjerr gjithë vrerin e akumuluar nga “fosile” të cilët kanë mbijetuar falë servilizmit.

Ndoshta, para se të shkojmë në lokal dhe të komentojmë gjithë ngjarjet e botës dhe të shajmë “shokun e babit” që nuk na gjeti punë në administratë, duhet të pyesim veten se çfarë përpjeksh po bëjmë? A kemi bërë mjaftueshëm?

Nëse çdo i ri do kërkonte çdo ditë llogari ndaj vetes dhe do konsultoheshe më shpesh me ndërgjegjen e tij, ndoshta do të shkonte më pak në kafe dhe do të gjente një punë pa ndihmën e “shokut” të babit.

Gjithsesi, mendoj se më e rëndësishme është çrrënjosja e konceptit që puna gjendet vetëm duke tundur flamurin e partisë dhe duke e mbajtur mirë me “njëshin”, kur kjo të ndodh, vetëm atëherë besoj se ingranazhet e ndryshkura të rinis do fillojnë të lëvizin duke prodhuar ide, inkurajim dhe shpresë për vendin.