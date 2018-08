Sjellin fat dhe shumë pasuri! Duhet t’i mbani patjetër në shtëpi këto gjëra

Shumë njerëz as nuk e imagjinojnë se disa nga gjërat për të cilat do të flasim në këtë artikull tërheqin para dhe fat. Sigurohuni që t’i keni në shtëpinë tuaj për të përmirësuar energjitë pozitive.

Çdo objekt në shtëpinë tonë mund të tërheqë ose të largojë fatin. Sa më shpejt që të jetë e mundur, sigurohuni që të vendosni këto gjëra në shtëpinë tuaj. Do t’ju ndihmojë të gjeni lumturinë dhe mirëqenien.

Cilat gjëra e tërheqin pasurinë dhe paratë tuaja në shtëpi?

Shumica e objekteve kanë një energji të fortë dhe me ndihmën e tyre ju mund të tërhiqni para dhe fat. Më poshtë janë të 7 gjërat që duhet t’i keni patjetër në shtëpinë tuaj:

Mjalti

Që nga fëmijëria delikatesa e mjaltit është e njohur për secilin prej nesh. Megjithatë, ky produkt është i rëndësishëm jo vetëm për cilësitë e shijes dhe vetitë e dobishme, por edhe për forcën e tij të veçantë. Edhe duke e parë pamjen e tij, mund të themi se mjalti është një simbol i pasurisë. Që të mund të jetë një simbol i pasurisë, shpërndajeni atë në mënyrë të saktë në shtëpi. Blini mjaltë natyral, të freskët pa papastërti. Para se ta çoni në shtëpi, pastrojeni, duke i kushtuar vëmendje çdo cepi të shtëpisë tuaj. Pastaj, vendosni mjaltin e lënë në qendër të tryezës së ngrënies, në mënyrë që çdo anëtar i familjes ta provojë atë. Pas përdorimit të mjaltit, largojeni. Pas pak, përsërisni ritualin. Asnjëherë mos e mbani mjaltin e prishur në shtëpinë tuaj. Kështu tërhiqni varfërinë dhe largoni fatin.

Kristale shkëmbi

Kristalët kanë një energji të fortë, të aftë për të tërhequr fat të mirë dhe begati në shtëpinë tuaj. Forca e tij kryesore nuk është aq shumë në tërheqjen e pasurisë, se sa në ruajtjen e saj. Me të, ju mund të shmangni blerjet e pakuptimta, si dhe të kurseni paratë tuaja nga hajdutët dhe mashtruesit. Për t’i dhënë kristalit shumë forcë, vendoseni në prag të dritares. Drita e diellit do të lartësojë vetitë e kristalit dhe për këtë arsye jo vetëm që do të tërheqë pasurinë në shtëpinë tuaj, por do të bëhet edhe talismani juaj.

Një gotë me ujë

Cilësitë energjike të ujit kanë qenë të njohura për një kohë të gjatë. Besohet se është në gjendje të perceptojë dhe madje të transmetojë çdo informacion të marrë, prandaj shumë rituale kryhen me ndihmën e ujit. Këto përfshijnë ritualet për të tërhequr fat dhe para. Për t’i hapur fatin, do t’ju duhet një tas me një qafë të gjerë. Vendoseni në pjesën perëndimore të shtëpisë tuaj, një zonë pasurie. Uji humbet vetitë e tij, kështu që duhet të ndryshohet çdo ditë.

Filli i kuq

E kuqja është simbol i mirëqenies, prandaj fijet e kuqe shpesh përdoren për të kryer ritualet monetare. Për të tërhequr pasuri në shtëpinë tuaj dhe për të krijuar një pozicion financiar mund ta bëni me ndihmën e një lëmshi të kuq. Është e nevojshme për të blerë një lëmsh të kuq, është e dëshirueshme që të paguash me monedha.. Kur të shkoni në shtëpi, lëshojeni atë dhe pastaj mblidheni me një shkop të vogël prej druri. Mbajeni atë nën shtrat ose në pjesën perëndimore të shtëpisë.

Monedha të verdha

Ngjyra e verdhë e monedhave simbolizon pasurinë. Mbani të paktën një mondhë të verdhë në shtëpi, e do jeni përherë me fat. Situata juaj do të përmirësohet. Ky argument përdoret shpesh për ritualet, por edhe prania në shtëpi do të sjellë një rezultat pozitiv. Merrni një apo më shumë monedha të verdha dhe vendosini pranë dritares. Drita e Hënës do të bjerë mbi to. Lërini aty gjithë natën dhe në mëngjes, fshiheni në një vend ku askush nuk mund ta gjejë. Kështu do të forconi energjinë e tyre, që do ju ndihmojë që të tërhiqni pasuri. Monedhat për t’u shpenzuar nuk duhen përdorur.