Shteti drejt falimentimit, nuk ka para për të paguar rrogat

Ish-kryeministri Sali Berisha me një postim në rrjetet sociale denoncon faktin se shteti është drejt falimentimit.

Ai i referohet mesazhit të ‘nëpunësit digjital’, i cili i shkruan se shteti ka dy muaj probleme me likuidimet dhe se paga e lindjeve të qershorit akoma nuk është paguar.

Ndër të tjera në mesazh thuhet gjithashtu se në shtator do të falimentojnë dy kompani të mëdha ku dëmi do të jetë 5000 të papunë.

Denoncimi i ish-kryeministrit Sali Berisha.

Narkoshteti drejt falimentimit!

Lexoni mesazhin e nenpunesit dixhital. sb

“Pershendetje dr shteti nuk ka me leke, u be 2 muaj qe ka problem me likujdimet e pagave, paga e lejeve te lindjeve te qershorit akoma nuk eshte paguar. muajin gusht karrezik sdo paguajne as pensionet. kjo eshte gjenjda alarmante. tatimet kane dale ne terren te mbledhin sa me shume. KM ka vene gjoba bizneseve ne vlera 1mn dollar qe te dale nga kjo krize. ne muajin shtator falimentojne 2 kompani te medha, demi do jete rreth 5,000 te papune.

bankat kane 3 muaj qe e dine dhe nuk japin kredi dhe as gje.”