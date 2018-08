Policia holandeze: Shqiptarët janë bërë ‘bosët’ e kokainës

Gazeta WNI shkruan se gjithnjë e më shumë po futet në duart e kriminelëve shqiptarë, në vend të atyre marokenë apo holandezëve”, kështu e kanë nisur atrikullin e tyre disa media holandeze, të cilat janë fokusuar tek ndryshimi që po pëson tregu i drogës holandeze nga shqiptarët.

Kriminelët holandeze dhe maroken janë zbrapsur, pasi trafikanëtët shqipatrë janë shumë të ‘zotët ‘ në këtë punë.

“Marokenët aktualisht po luftojnë për të bërë transporte të mëdha, ndërsa shqiptarët janë partnerë të besueshëm të biznesit. Ata marrin përsipër transportin.

Udhëheqësit e drogës në Amerikën e Jugut tani shmangin kontaktet me mafian marocene dhe në vend të kësaj lidhen me shqiptarët. “Ata nuk e kufizojnë veten në tregtinë e grupeve të barnave me disa kilogramë, por mbledhin shumë qindra kilogramë nëpërmjet portit të Roterdami”.

Sipas medias, policia ka frikë nga një konfrontim i dhunshëm midis kriminelëve atje dhe shqiptarëve që lëvizin lirishëm nëpër Evropë.

“Kemi frikë nga një përplasje. Deri tani, shqiptarët po shmangin përdorimin e dhunës sa më shumë të jetë e mundur jashtë atdheut të tyre, por ne e dimë se ata nuk shmangen atëherë kur duhet”, thuhet në shkrim.

Ata thuhet se mashtrojnë duke përdorur pasaporta false, ndryshojnë emrat ose qëndrojnë për pak kohë në Holandë.

“Ata qëndrojnë në Gjermani, bëjnë biznes në Belgjikë dhe marrin drogë nëpërmjet Roterdamit”, thotë një agjent. “Me kohën që i kemi ata në foto, tashmë janë zhdukur. Ata e dinë saktësisht se si punon policia dhe përdorin dobësitë tona”, ka përfunduar ai.