Shqipërisë në vend që ti shtohen shkolla, spitale të reja, i shtohet një burg i ri.

Burgu i Reçit në qarkun e Shkodrës ka nisur nga puna.

Ai është përuruar ditën e enjte.

Ky institucion është ndërtuar me bashkëfinancimin e Bashkimit Europian me një vlerë prej 14,37 milion Euro dhe Qeverisë Shqiptare me 4 milion Euro.

Ai ka një kapacitet prej 780 të dënuarish dhe të paraburgosurish.