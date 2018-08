Zbardhet aksidenti tragjik, si humbën jetën dy të rinjtë në rrugën Shkodër-Lezhë

Aksidenti tragjik me pasojë vdekjen e dy të rinjve ndodhi gjatë orëve të natës në aksin rrugor Lezhë-Shkodër.

Perplasja mendohet se ka ndodhur pas orës 01:00 të mesnatës pranë fshatit Dajç, ku makina tip ‘Benz’ ku udhëtonin të rinjtë është përplasur me një mjet tip “IFA”.

Aksidenti ka qene fatal për Gentian Tomën dhe dhe pasagjerin po në këtë mjet, shtetasin R.E. 25 vjeç, banues në Mabë-Lezhë.

“Më datë 22.08.2018, rreth orës 01:40, në supërstradën Lezhë – Shkodër, në vendin e quajtur “Ura e Dajçit”, është marrë njoftim se ka ndodhur një aksident automobilistik, ku mjeti tip “Benz” me targa AA 929 FF me drejtues shtetasin G.T. 32 vjeç, banues në Mabë – Lezhë, ka goditur nga mbrapa mjetin tip “IFA” me targa LE 3364 A me drejtues shtetasin E.B. 19 vjeç, banues në Lezhë.Për pasojë kanë humbur jetën drejtuesi i mjetit “Benz” shtetasi G.T. dhe pasagjeri po në këtë mjet shtetasi R.E. 25 vjeç, banues në Mabë – Lezhë” ka bere me dije policia.

Nderkohe mesohet se grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë, vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit.