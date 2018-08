Roja i parkut gjen një njeri të bërë copash në dy çanta

Një ngjarje e denjë për një skene filmash horrror ka ndodhur në një park në Nju Jork.

Dy çanta të mbushura me mbetjet e një njeriu janë gjetur në Bronx. Gjinia e viktimës mbetet ende e paditur.

Dy çantat e mbushur me mish njeriu janë gjetur në një trotuar nga një punonjës i parkut të zonës ndërsa policia po investigon skenën e krimit.

Me të parë çantat e dyshimta, punonjësi ka marrë në telefon shefin e tij i cili shkoi me emergjencë në vendin e ngjarjes. Pasi punonjësit e parkut kontrolluan çantat zbuluan që në to gjendej mish dhe flokë njeriu.

Ata lajmëruan policinë e cila konfirmoi zyrtarisht se në dy çantat e gjetura kishte mish njeriu.

Po vazhdojnë hetimet për identifikimin e viktimës.