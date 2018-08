Rita Ora dhe Bebe Rexha, puthje në buzë në MTV Video Music Awards

Tri artiste shqiptare të nominuara, por vetëm njëra ka fituar çmim. Rita Ora është fituesja e parë shqiptare e një çmimi në MTV Video Music Awards.

Këngëtarja ishte prezente në evenimentin e zhvilluar në New York dhe ka shkëmbyer puthje me një tjetër këngëtare shqiptare pikërisht Bebe Rexha.

Artistet kanë tërhequr vëmendjen edhe me veshjet e tyre, ku Rita ora është shfaqru me një fustan plotësisht transparent, ndërsa Bebe Rexha me një fustan gri me shkëlqim që i nxirrte në pah kofshën.

Të dyja kanë dhuruar spektakël duke shkëmbyer puthje në buzë me njëra-tjetrën në skenë.