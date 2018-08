U përgjua me Shullazin, reagon deputeti i PS: Lajmet e sponsorizuara nuk më trembin

deputeti i PS, Jurgis Cyrbja ka reaguar ne lidhje me lajmet e publikuara ne media dhe akuzat e bera ndaj tij nga PD ne lidhje me ate qe eshte cilesuar si pergjim i tij me Emiljano Shullazin. Ne nje postim ne faqen etj zyrtare, deputeti thote se ka qene korrekt para ligjit dhe para zgjedhësve.

Reagimi:

Jam i detyruar të jap një shpjegim publik si detyrim nga zgjedhësve të mij mbi atë çfarë në media është transmetuar dhe më pas është keqpërdorur si gjithmonë nga opozita pa ekip dhe pa lidership.

Gjithçka pretendohet sot i kam sqaruar në prokurori dhe në dëshminë time përpara organeve të drejtësisë më shumë se një vit më parë.

Dua te informoj publikun se kjo eshte nje ceshtje e hetuar nga Prokuroria ku une kam dhene te gjithe informacionet dhe deshmite.

Ata që sponsorizojnë lajme vere, nuk do të arrijnë qëllimin për të dëmtuar imazhin tim dhe të grupit parlamentar ku kam nderin të bej pjesë, sikundërse nuk e arritën edhe para një viti me po të njëjtin lajm vere.