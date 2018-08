Rama: Pranimi i 20 emigrantëve nga Italia, jo pazar me BE, secili bën detyrën

Kryeministri shqiptar Edi Rama ka folur për herë të parë pas vendimit për të pranuar 20 nga 150 emigrantët nga Lindja e Mesme dhe Afrika të cilët ishin bllokuar prej disa ditësh në brigjet italiane në pritje të zbarkimit. Në një intervistë për “Corriere Della Sera”, Rama thotë se vendimi nuk është tregti me BE-në për çështjen e emigrimit, por se të gjithë duhet të bëjnë pjesën e tyre.

“Nuk ka tregti me BE, por të gjithë duhet të bëjnë pjesën e tyre. Duhet të bënim diçka për ata persona që u kthyen në të burgosur. Këtu flitet për jetën njerëzore. Ne do të bëjmë për ta atë që bëri Italia për ne, Eritreanët e kohës. Italia ka bërë shumë për ne dhe për Evropën: por për një kohë të gjatë ajo është lënë vetëm”- ka thene Rama.

I pyetur nëse Shqipëria do pranojë emigrantë të tjerë në të ardhmen, kryeministri i është përgjigjur se kjo nuk do ta zgjidhte problemin.

“Nuk do ta zgjidhte problemin. Shpresoj që Evropa të zgjohet dhe se të gjithë do të bëjnë pjesën e tyre”-ka thënë ai.

Intervista:

Si do të transferohen?

Lidhur me këtë çështje po merren strukturat përkatëse. Ne do të bëjmë për atë atë që Italia bëri për ne, eritreanët e kohës, kur na pritën.

Si ishin negociatat me qeverinë italiane?

Nuk kishte asnjë negociatë. Donim të bënim diçka, por ne hezitonim të shmangnim keqkuptimet me Romën. Shkëmbimi midis ministrave të Jashtëm e ka zgjidhur këtë. Italia ka bërë shumë për ne dhe për Evropën, por për një kohë të gjatë ajo është lënë vetëm.

A do të mirëprisni të tjerë?

Kjo nuk do ta zgjidhë problemin. Shpresoj që Evropa të zgjohet dhe se të gjithë do të bëjnë pjesën e vet. Ne e thamë në vitin 2015 se kemi nevojë për një plan evropian dhe nuk do ta humbasim thirrjen.

A do të përshpejtojë ky vendim anëtarësimin në BE?

Nuk ka asnjë shkëmbim. Unë nuk u mora me këtë çështje me Kryeministrin italian, Salvini. Këtu është fjala për jetë njerëzore. Behet fjalë për gjëra të rëndësishme që për fat të keq kanë humbur rëndësinë në këto ditë.

Kohë më parë Salvini kritikoi hyrjen e Shqipërisë në BE.

Nuk dua të gjykoj, pasi nuk do të zgjidhte asgjë. Për emigrantët ka pasur një mirënjohje dhe objektivi është që të kemi një pozicion europian humanitar.

Cila është marrëdhënia juaj me Romën?

Marrëdhëniet midis Italisë dhe Shqipërisë kanë qenë gjithmonë të shkëlqyera, pavarësisht nga forcat politike që kanë qenë në qeveri.